استقلال با ترکیبی متفاوت برابر مصاف پادیاب خلخال

به گزارش ایلنا، استقلال پس از پایان فیفا دی و در شرایطی که سه بازی فشرده در پیش دارد، نخستین مسابقه خود در جام حذفی را مقابل پادیاب خلخال برگزار می‌کند؛ تیمی از لیگ دسته دوم که با حذف شاهین تهران و پارس جنوبی جم به این مرحله رسیده و نشان داده است حریف ساده‌ای نیست. ریکاردو ساپینتو پیش از بازی در نشست خبری تأکید کرده بود که آبی‌ها هیچ‌گاه این دیدار را دست‌کم نمی‌گیرند و حذفی جایی برای اشتباه ندارد.

با توجه به وضعیت نامطلوب زمین ورزشگاه تختی، ساپینتو تصمیم گرفته ترکیب و آرایش تیم را تغییر دهد و با سبک متفاوتی وارد میدان شود. دروازه استقلال بار دیگر با آنتونیو آدان محافظت می‌شود و در خط دفاع، زوج مرکزی تیم با غیبت عارف غلامی دچار تغییر شده است؛ رستم آشورماتوف در کنار سامان فلاح بازی می‌کند و رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی جناحین دفاع را پوشش می‌دهند.

در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا فرماندهی مرکز میدان را بر عهده دارد و مهران احمدی نقش هافبک هجومی و انتقال توپ به فاز حمله را ایفا می‌کند. محمدحسین اسلامی نیز در سمت راست حضور دارد تا یاسر آسانی برای بازی‌های آینده استراحت کند.

در فاز تهاجمی، منیر الحدادی پس از بهبود مصدومیت جزئی در بازی قبلی، از ابتدا به میدان می‌رود و علیرضا کوشکی با سرعت و تکنیک خود مسئول شکستن دفاع فشرده حریف است. نوک خط حمله نیز با محمدرضا آزادی پوشش داده شده تا استقلال با استفاده از پاس‌های بلند و ضربات ایستگاهی، حداکثر بهره را از شرایط زمین ببرد.

ترکیب استقلال برابر پادیاب خلخال:

آنتونیو آدان – سامان فلاح – رستم آشورماتوف – ابوالفضل جلالی – رامین رضاییان – امیرمحمد رزاقی‌نیا – مهران احمدی – منیر الحدادی – محمدحسین اسلامی – علیرضا کوشکی – محمدرضا آزادی

