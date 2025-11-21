ترکیب فجر سپاسی مقابل مس شهربابک اعلام شد

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های جام حذفی و در چارچوب مرحله یک‌ شانزدهم نهایی، تیم‌های مس شهربابک و فجر سپاسی از ساعت ۱۵ امروز به مصاف هم می‌روند. دیداری که با توجه به شرایط دو تیم، پیش‌بینی می‌شود یکی از جدی‌ترین تقابل‌های این مرحله باشد؛ فجر که در لیگ برتر عملکردی فراتر از انتظار داشته و مس شهربابک که در لیگ یک در قامت مدعی ظاهر شده است.

شاگردان پیروز قربانی با وجود اهمیت این مسابقه، تغییراتی در ترکیب خود نسبت به بازی‌های گذشته دارند. علیرضا رضایی برای نخستین‌بار در یک دیدار رسمی در ترکیب اصلی قرار گرفته و سینا شاه‌عباسی نیز پس از نمایش خبرساز مقابل استقلال دوباره به ترکیب بازگشته است.

در کنار این نفرات، جمعی از بازیکنان باتجربه همچون مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده و فرشید اسماعیلی نیز در ترکیب ابتدایی حضور دارند تا فجر سپاسی با ترکیبی متعادل از جوانی و تجربه وارد زمین شود.

ترکیب فجر سپاسی مقابل مس شهربابک:

علیرضا رضایی، سینا شاه‌عباسی، محمد آژیر، میثم مرادی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و مجتبی حقدوست.

