ترکیب متفاوت سپاهان مقابل مس کرمان با تغییرات در خط دفاع

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در ادامه رقابت‌های جام حذفی با ترکیبی متفاوت نسبت به مسابقات لیگ برتر برابر مس کرمان صف‌آرایی می‌کند. محرم نویدکیا با وجود تغییرات چشمگیر در خط دفاع، تصمیم گرفته در خطوط میانی و حمله کمترین ریسک را داشته باشد تا ثبات تاکتیکی تیم حفظ شود.

در چارچوب این دیدار، سیدحسین حسینی همچون بازی‌های آسیایی درون دروازه قرار گرفته است. مهم‌ترین تغییر در خط پشتی، حضور همزمان گئورگی گولسیانی و هادی محمدی است؛ زوجی که برای نخستین‌بار کنار یکدیگر بازی می‌کنند. آریا یوسفی و احسان حاج‌صفی نیز وظیفه پوشش جناحین را برعهده دارند.

در خط هافبک، سپاهان همچنان با ترکیب آرش رضاوند، امید نورافکن و محمدمهدی لطفی به میدان می‌رود. این سه بازیکن در غیاب آلوز و حاجی‌عیدی بار دیگر ترکیب اصلی را تشکیل می‌دهند و قرار است تا بازگشت بازیکنان مصدوم، وظیفه کنترل میانه میدان را بر دوش بکشند.

در خط حمله با توجه به مصدومیت آریا شفیع‌دوست، محمد عسکری در سمت چپ قرار گرفته و در کنار ایوان سانچس و کاوه رضایی مثلث هجومی سپاهان را تشکیل می‌دهد.

ترکیب سپاهان برابر مس کرمان به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، گئورگی گولسیانی، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، محمدمهدی لطفی، آرش رضاوند، محمد عسکری، ایوان سانچس و کاوه رضایی.

