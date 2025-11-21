خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مسیر استقلال در جام حذفی مقابل پادیاب خلخال

آغاز مسیر استقلال در جام حذفی مقابل پادیاب خلخال
کد خبر : 1717106
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی عصر امروز با جدال استقلال و پادیاب خلخال در ورزشگاه تختی تهران ادامه می‌یابد.

به گزارش ایلنا،  استقلال به عنوان مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی، مرحله یک‌شانزدهم نهایی این رقابت‌ها را با دیدار برابر پادیاب خلخال پشت سر می‌گذارد. شاگردان استقلال در شرایطی وارد این مسابقه می‌شوند که نتایج هفته‌های اخیر لیگ برتر باعث شده نیاز به یک پیروزی مطمئن برای بازگشت آرامش در اردو احساس شود. کادر فنی نیز تأکید کرده است که با وجود اختلاف جایگاه دو تیم، این مسابقه را با نگاه کاملاً جدی دنبال خواهند کرد.

در سوی مقابل، پادیاب خلخال که در لیگ دو حضور دارد، با حذف تیم‌هایی مانند شاهین تهران و پارس جنوبی جم توانست برای نخستین‌بار به جمع ۳۲ تیم نهایی جام حذفی برسد. این تیم اگرچه در لیگ جایگاهی میانه دارد، اما عملکردش در مسابقات حذفی نشان می‌دهد توانایی اجرای برنامه‌های دفاعی منظم و بهره‌برداری از فرصت‌های محدود را دارد. حضور در این مرحله بدون فشار نتیجه می‌تواند برای پادیاب یک امتیاز روحی مهم باشد.

یکی از نکات قابل توجه این مسابقه، هدایت پادیاب توسط مجید باقری‌نیاست. مربی باتجربه‌ای که سابقه قهرمانی در جام حذفی با شاهین اهواز را دارد و سال‌ها مقابل استقلال قرار گرفته است. تجربه او در مدیریت مسابقات سنگین، برای تیم خلخالی اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.

این مسابقه سومین مصاف استقلال با نمایندگان استان اردبیل به‌شمار می‌رود. آبی‌ها در دو تقابل قبلی برابر شهرداری اردبیل و ذرت‌کاران دشت مغان به پیروزی پرگل رسیده‌اند، با این حال شرایط متفاوت این دوره می‌تواند نوعی چالش جدید برای استقلال ایجاد کند.

پیش‌بینی می‌شود استقلال با مالکیت توپ بالا و فشار روی خط دفاعی پادیاب کار را آغاز کند. در مقابل، مهمان با تمرکز بر دفاع فشرده و انتقال سریع توپ تلاش خواهد کرد بازی را به سمت دقایق پایانی یا حتی ضربات پنالتی ببرد.

این دیدار برای استقلال فرصتی است تا مسیر دفاع از عنوان قهرمانی را با بردی مطمئن آغاز کند و در مقابل، پادیاب خلخال امیدوار است از این مسابقه برای ثبت یک نتیجه تاریخی بهره ببرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب