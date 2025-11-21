آغاز مسیر استقلال در جام حذفی مقابل پادیاب خلخال
مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی عصر امروز با جدال استقلال و پادیاب خلخال در ورزشگاه تختی تهران ادامه مییابد.
به گزارش ایلنا، استقلال به عنوان مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی، مرحله یکشانزدهم نهایی این رقابتها را با دیدار برابر پادیاب خلخال پشت سر میگذارد. شاگردان استقلال در شرایطی وارد این مسابقه میشوند که نتایج هفتههای اخیر لیگ برتر باعث شده نیاز به یک پیروزی مطمئن برای بازگشت آرامش در اردو احساس شود. کادر فنی نیز تأکید کرده است که با وجود اختلاف جایگاه دو تیم، این مسابقه را با نگاه کاملاً جدی دنبال خواهند کرد.
در سوی مقابل، پادیاب خلخال که در لیگ دو حضور دارد، با حذف تیمهایی مانند شاهین تهران و پارس جنوبی جم توانست برای نخستینبار به جمع ۳۲ تیم نهایی جام حذفی برسد. این تیم اگرچه در لیگ جایگاهی میانه دارد، اما عملکردش در مسابقات حذفی نشان میدهد توانایی اجرای برنامههای دفاعی منظم و بهرهبرداری از فرصتهای محدود را دارد. حضور در این مرحله بدون فشار نتیجه میتواند برای پادیاب یک امتیاز روحی مهم باشد.
یکی از نکات قابل توجه این مسابقه، هدایت پادیاب توسط مجید باقرینیاست. مربی باتجربهای که سابقه قهرمانی در جام حذفی با شاهین اهواز را دارد و سالها مقابل استقلال قرار گرفته است. تجربه او در مدیریت مسابقات سنگین، برای تیم خلخالی اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.
این مسابقه سومین مصاف استقلال با نمایندگان استان اردبیل بهشمار میرود. آبیها در دو تقابل قبلی برابر شهرداری اردبیل و ذرتکاران دشت مغان به پیروزی پرگل رسیدهاند، با این حال شرایط متفاوت این دوره میتواند نوعی چالش جدید برای استقلال ایجاد کند.
پیشبینی میشود استقلال با مالکیت توپ بالا و فشار روی خط دفاعی پادیاب کار را آغاز کند. در مقابل، مهمان با تمرکز بر دفاع فشرده و انتقال سریع توپ تلاش خواهد کرد بازی را به سمت دقایق پایانی یا حتی ضربات پنالتی ببرد.
این دیدار برای استقلال فرصتی است تا مسیر دفاع از عنوان قهرمانی را با بردی مطمئن آغاز کند و در مقابل، پادیاب خلخال امیدوار است از این مسابقه برای ثبت یک نتیجه تاریخی بهره ببرد.