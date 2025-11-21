به گزارش ایلنا، دومین روز هفته نخست پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی روز پنج شنبه ۲۹ آبان با ۱۰ دیدار در مراغه و آق قلا پیگیری شد.

در گروه دوم؛ تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی فینالیست شدند و تیم‌های هما کیش و رازین پلیمر به دیدار رده بندی راه یافتند. دو تیم سمنان و شهرداری مراغه نیز برای کسب رتبه پنجم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در گروه اول نیز تیم‌های استقلال مشهد و شهداب بافق مستقیما به مرحله نیمه نهایی هفته نخست این گروه صعود کردند و تیم‌های پاس بندرترکمن، شهداب جوان بافق، فولاد هرمزگان و پاس آق قلا در مرحله نخست پلی آف به مصاف یکدیگر می روند تا برنده ها به مرحله نیمه‌ نهایی صعود کنند.

