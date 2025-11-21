نتایج دومین روز هفته نخست لیگ برتر ساحلی
پیکان بندر دیر و پارس جنوبی فینالیستهای گروه دوم
نتایج دومین روز هفته نخست لیگ برتر ساحلی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، دومین روز هفته نخست پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی روز پنج شنبه ۲۹ آبان با ۱۰ دیدار در مراغه و آق قلا پیگیری شد.
در گروه دوم؛ تیمهای پیکان بندر دیر و پارس جنوبی فینالیست شدند و تیمهای هما کیش و رازین پلیمر به دیدار رده بندی راه یافتند. دو تیم سمنان و شهرداری مراغه نیز برای کسب رتبه پنجم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
در گروه اول نیز تیمهای استقلال مشهد و شهداب بافق مستقیما به مرحله نیمه نهایی هفته نخست این گروه صعود کردند و تیمهای پاس بندرترکمن، شهداب جوان بافق، فولاد هرمزگان و پاس آق قلا در مرحله نخست پلی آف به مصاف یکدیگر می روند تا برنده ها به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.