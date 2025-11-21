خبرگزاری کار ایران
بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵؛

مدال برنز جوجیتسو بر گردن یاسمین نظری

یاسمین نظری در جوجیتسوی زنان روی سکوی سوم بازی کشورهای اسلامی ایستاد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در دیدار رده بندی مقابل حریف الجزایری به پیروزی رسید.

نظری در این دیدار موفق شد مقابل حمومی مایسا از الجزایر با نتیجه ۱۳-۰ پیروز شود و به مدال برنز جوجیتسو مسابقات همبستگی اسلامی برسد.

