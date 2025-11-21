پیروزی یاسمین نظری در گام دوم

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در دومین مبارزه خود مقابل حریف مراکشی پیروز شد.

نظری در این دیدار مقابل مائورا الدریسی از مراکش قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد، با این نتیجه یاسمین به عنوان نفر دوم گروهش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد که در این مرحله باید با اسما الحسنی از امارات به رقابت بپردازد.

