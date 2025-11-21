خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵؛

پیروزی یاسمین نظری در گام دوم

پیروزی یاسمین نظری در گام دوم
کد خبر : 1717094
لینک کوتاه کپی شد.

یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران به دور بعد صعود کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در دومین مبارزه خود مقابل حریف مراکشی پیروز شد.

نظری در این دیدار مقابل مائورا الدریسی از مراکش قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد، با این نتیجه یاسمین به عنوان نفر دوم گروهش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد که در این مرحله باید با اسما الحسنی از امارات به رقابت بپردازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب