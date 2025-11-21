خبرگزاری کار ایران
English العربیه
بازگشت به موقع بازیکن خارجی استقلال در تمرینات

برخلاف دفعه قبل، دیدیه اندونگ این‌بار به موقع در تمرینات استقلال حاضر شد.

به گزارش ایلنا، آخرین جلسه تمرینی استقلال پیش از دیدار جام حذفی مقابل کشت‌ و صنعت پادیاب خلخال، عصر امروز در ورزشگاه تختی برگزار شد؛ همان زمینی که قرار است محل برگزاری مسابقه باشد و آبی‌ها طی روزهای اخیر به‌صورت جدی نسبت به کیفیت پایین چمن آن معترض بودند. 

با وجود مخالفت‌های گسترده در فضای مجازی و حتی گلایه‌های رسمی کادرفنی، استقلال ناچار شد تمرین پایانی خود را در همین ورزشگاه انجام دهد تا بازیکنان حداقل یکبار روی این زمین تمرین کنند و شرایط آن را لمس کنند.

در جریان تمرین امروز، حضور دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال بیش از همه جلب توجه کرد. او برخلاف فیفادی قبلی که با تأخیر طولانی از اردوی تیم ملی کشورش برگشت و حتی از سوی باشگاه جریمه شد، این‌بار کاملاً به‌موقع به تهران بازگشت و بدون هیچ مشکل و غیبتی در تمرین حضور داشت. 

با این حال، با توجه به سفر طولانی، خستگی ناشی از بازی‌های ملی و فشار بدنی روی اندونگ، مشخص نیست ریکاردو ساپینتو در بازی فردا از او استفاده خواهد کرد یا خیر. کادرفنی استقلال فعلاً وضعیت بدنی این هافبک را تحت نظر گرفته و تصمیم نهایی را در جلسه فنی پیش از مسابقه خواهد گرفت. 

اندونگ که در مسابقات گذشته به دلیل بازگشت دیرهنگام چند بازی را از دست داد، حالا امیدوار است دوباره جایگاهش را در تیم باز پس بگیرد و در برنامه‌های ساپینتو نقش مهم‌تری داشته باشد.

