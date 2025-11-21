حریف ناشناخته استقلال، مخالف ضد فوتبال!

به گزارش ایلنا، تیم دسته دومی پادیاب خلخال در شرایطی مقابل استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی قرار می‌گیرد که آبی‌ها نگرانی هایی بابت ارائه فوتبال بسته و تدافعی از سوی پادیاب دارند.

معمولا تیم هایی که از دسته های پایین تر در جام حذفی مقابل مدعیان فوتبال ایران قرار می‌گیرند ، فوتبال تدافعی را به نمایش می‌گذارند، اما مجید باقری‌نیا سرمربی پادیاب خلخال اعلام کرد تیمش هرگز دنبال ضد فوتبال و ارائه نمایش تدافعی نیست.

باقری‌نیا در این خصوص گفته است: «کسانی که مرا می‌شناسند، می‌دانند همیشه به دنبال فوتبال بازی کردن بودم؛ فرقی نمی‌کند روبه‌روی چه تیمی هستم. من فوتبالِ روی زمین، بازی تک‌ضرب و استفاده از بازیکنان خلاق و تکنیکی را دوست دارم و تیمی که جمع کردم، همین ویژگی‌ها را دارد. من هیچ‌وقت مهاجم قدبلند ندارم و مهاجمی می‌خواهم که خوب با توپ بازی کند.»

دیدار استقلال و پادیاب ساعت 16:15 عصر جمعه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

