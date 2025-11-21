خبرگزاری کار ایران
اعتراض ساپینتو در مورد زمین تمرین پرسپولیس

سرمربی استقلال نسبت به از دست رفتن زمین شماره سه آزادی و اهدای آن به پرسپولیس معترض است.

به گزارش ایلنا، یکی از تندترین بخش‌های نشست خبری ساپینتو به موضوع زمین تمرین استقلال اختصاص داشت؛ جایی که او به شدت از وضعیت کمپ ناصر حجازی و حتی از دست رفتن زمین شماره ۳ آزادی انتقاد کرد. او توضیح داد که زمین کمپ حجازی کیفیت کافی برای تیمی که برای قهرمانی تلاش می‌کند ندارد و این موضوع روی کیفیت تمرینات تأثیر مستقیم گذاشته است. از نظر او، استقلال باید حداقل یک زمین تمرین باکیفیت داشته باشد تا بتواند مطابق استانداردهای حرفه‌ای تمرین کند.

ساپینتو سپس با صراحت به تصمیم گذشته درباره واگذاری زمین شماره ۳ آزادی به پرسپولیس حمله کرد. او گفت در فصل اول حضورش، استقلال همین زمین را داشت، زمینی با کیفیت بالا که می‌توانست در آن تمرینات تاکتیکی و فنی را با استاندارد قابل قبول پیش ببرد. اما اکنون این زمین به پرسپولیس داده شده و استقلال باید در شرایط به مراتب بدتری تمرین کند. این تصمیم از نگاه او غیرمنطقی و زیان‌بار بوده است و هنوز پاسخی روشن درباره چرایی این اتفاق دریافت نکرده.

سرمربی استقلال تأکید کرد که داشتن بازیکنان خوب تنها بخشی از مسیر موفقیت است و بخش اصلی، وجود ساختار و زمین تمرین مناسب است. او گفت که حاضر است یک بازیکن کمتر داشته باشد اما یک زمین تمرین باکیفیت در اختیار تیمش باشد، چون بدون زیرساخت، هیچ تیمی حتی استقلال نمی‌تواند مسیر قهرمانی را طی کند. ساپینتو تصریح کرد که مهم‌ترین خواسته او قبل از جذب بازیکن جدید، یک زمین تمرین استاندارد است.

در پایان، ساپینتو تأکید کرد که این مشکل باید فوری حل شود و باشگاه نباید آن را موضوعی ساده تلقی کند. او گفت استقلال سه سال است با مشکلات مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کند و زمان آن رسیده که مسئولان به جای اقدامات مقطعی، راه‌حل پایدار پیدا کنند. از نگاه او، کیفیت زیرساخت‌ها نه‌تنها برای تیم بلکه برای آینده فوتبال ایران اهمیت دارد؛ زیرا استعدادهای کشور باید در محیطی استاندارد رشد کنند.

