خبر خوش برای استقلالی‌ها درباره منیر الحدادی
سرمربی استقلال گفت که منیر الحدادی مشکلی برای حضور در میادین ندارد.

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، ستاره مراکشی استقلال، در دیدار حساس مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوحدات اردن دچار آسیب‌دیدگی شد؛ لحظه‌ای که او روی زمین نشست و سپس از میدان خارج شد و نگرانی سنگینی میان هواداران استقلال ایجاد کرد. 

شدت ناراحتی‌ها زمانی بیشتر شد که یکی از روزنامه‌های ورزشی مدعی شد احتمال دارد الحدادی به دربی پایتخت نرسد و حضورش مقابل پرسپولیس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این خبر فضای مجازی را پر کرد و بسیاری از هواداران بابت غیبت احتمالی ستاره خارجی این فصل استقلال نگران شدند.

با این حال شرایط ستاره آبی‌ها برخلاف شایعات، رو به بهبود بوده است. الحدادی در تمرینات اخیر استقلال حضور فعال داشته و زیر نظر کادر پزشکی و فنی بدون مشکل جدی کار کرده است؛ موضوعی که تا حد زیادی نگرانی‌ها را کاهش داد. 

او در برخی آیتم‌های پرفشار تمرینی نیز شرکت کرده و نشان داده که روند ریکاوری‌اش مثبت پیش می‌رود. همین مسئله باعث شد حدس و گمان‌ها درباره غیبت او در بازی‌های آینده استقلال کمتر شود، هرچند کادرفنی با دقت زیادی وضعیتش را زیر نظر دارد.

در نشست خبری پیش از دیدار جام حذفی برابر پادیاب خلخال، از ریکاردو ساپینتو درباره شرایط این بازیکن پرسیده شد و سرمربی پرتغالی نیز توضیحاتی با لحنی قاطع ارائه کرد. او تأکید کرد که نمی‌خواهد پیش از مسابقه درباره مصدومیت کسی صحبت کند، اما امیدوار است منیر الحدادی و سایر بازیکنان تیمش برای دربی در بهترین وضعیت باشند. 

ساپینتو گفت فردا مشخص خواهد شد چه کسی قادر به بازی است و چه کسی نه، اما استقلال برای بازی‌های پیش‌رو نگرانی جدی ندارد. به این ترتیب، وضعیت الحدادی بیش از پیش امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد و او همچنان یکی از امیدهای اصلی استقلال برای مصاف‌های مهم آینده، به‌ویژه دیدار بزرگ مقابل پرسپولیس محسوب می‌شود.

