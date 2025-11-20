خبرگزاری کار ایران
طلای بازی‌های همبستگی اسلامی بر گردن رحمان عموزاد

در پایان روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، نمایندگان ایران موفق به کسب دو مدال شدند.

به گزارش ایلنا، در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر سید عمر زازای از افغانستان را شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد که پیش از این موفق به کسب مدال طلای جهان و نقره المپیک شده است، در دیدار فینال مقابل عبدالمجید کودیف از تاجیکستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ به برتری رسید و طلای این وزن را به دست آورد. عموزاد در مسیر فینال ابتدا با نتیجه ۱۱ بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد، سپس ۴ بر صفر امیدجان جلال‌اف از ازبکستان را مغلوب کرد و در نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر صفر علی رحیم‌زاده از آذربایجان را از پیش رو برداشت.

این عملکرد روز نخست، دو مدال دیگر را به کارنامه کشتی آزاد ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی اضافه کرد و امیدها برای ادامه موفقیت‌ها افزایش یافت.

درب ضد حریق امیردرب