به گزارش ایلنا، در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر سید عمر زازای از افغانستان را شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد که پیش از این موفق به کسب مدال طلای جهان و نقره المپیک شده است، در دیدار فینال مقابل عبدالمجید کودیف از تاجیکستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ به برتری رسید و طلای این وزن را به دست آورد. عموزاد در مسیر فینال ابتدا با نتیجه ۱۱ بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد، سپس ۴ بر صفر امیدجان جلال‌اف از ازبکستان را مغلوب کرد و در نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر صفر علی رحیم‌زاده از آذربایجان را از پیش رو برداشت.

این عملکرد روز نخست، دو مدال دیگر را به کارنامه کشتی آزاد ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی اضافه کرد و امیدها برای ادامه موفقیت‌ها افزایش یافت.

