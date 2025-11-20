خبرگزاری کار ایران
درخشش جوجیتسوی ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

در سیزدهمین روز ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، تیم ملی جوجیتسو ایران با حضور در سه وزن موفق به کسب دو مدال برنز شد و یک نماینده با دو شکست و یک پیروزی از دور مسابقات حذف شد.

به گزارش ایلنا،  در رقابت‌های امروز، علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵-کیلوگرم جوجیتسوی مردان ایران، پس از شکست در نخستین دیدار مقابل حریف تاجیکستانی با سابمیشن، به جدول شانس مجدد راه یافت. او در این مسیر محمدرضا عطایی از افغانستان را با نتیجه سابمیشن شکست داد و سپس نماینده اردن را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. اکبرپور در مبارزه نهایی خود نیز ایمان وردی‌اف از قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

در بخش بانوان، هستی حمودی، نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم ایران، پس از دو شکست مقابل فلسطین و قزاقستان، در سومین دیدار خود یاسمینه اربیب از مراکش را شکست داد و با یک پیروزی و دو شکست، موفق به کسب مدال برنز شد.

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی مردان، پس از شکست مقابل نماینده اردن و پیروزی برابر حریف گابنی، در مبارزه سوم مقابل «خالد فرج» از بحرین با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و از جدول مسابقات حذف شد.

با این نتایج، تیم ملی جوجیتسو ایران در این روز دو مدال برنز به دست آورد و حضور قدرتمندی در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی داشت.

