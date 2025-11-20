پیروزی اکبرپور برابر حریف افغانستانی در جدول شانسمجدد جوجیتسو
علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم جوجیتسو ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، در دومین مبارزه خود در جدول شانسمجدد موفق شد با ضربه فنی حریف افغانستانی را شکست دهد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) برگزار شد، علی اکبرپور در جدول شانسمجدد وزن ۸۵- کیلوگرم جوجیتسو مردان برابر «محمدرضا عطایی» از افغانستان قرار گرفت و توانست این دیدار را با نتیجه سابمیشن به سود خود به پایان برساند.
اکبرپور پیش از این در نخستین مبارزه روز مقابل «رامشد عبدالله» از تاجیکستان به میدان رفته بود که این رقابت با ضربه فنی به سود جوجیتسوکار تاجیک خاتمه یافت و نماینده ایران را به جدول شانسمجدد فرستاد.
در بخش بانوان نیز هستی حمودی در نخستین دیدار خود مقابل نماینده فلسطین شکست خورد و او نیز همچون اکبرپور به جدول شانسمجدد راه یافت.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها بهصورت استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود و مبارزان برای کسب امتیاز و پیروزی در این بخش نیازمند اجرای فنون زمینی هستند.