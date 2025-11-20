عموزاد طلایی شد/ مومنی به مدال برنز دست یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن 57 کیلوگرم علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 4 بر 2 مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه 11 بر صفر سید عمر زازای از افغانستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد در دور اول با نتیجه 11 بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 4 بر صفر امیدجان جلال اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل علی رحیم زاده از آذربایجان با نتیجه 7 بر صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عموزاد در این دیدار با نتیجه 12 بر 2 عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

