مدالهای ایران روز دوازدهم بازیهای کشورهای اسلامی ریاض
نمایندگان ایران در روز یازدهم بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با کسب دو طلا، یک نقره و دو برنز در کشتی فرنگی و دیگر رشتهها، شمار مدالهای کشور را به ۶۴ رساندند و جایگاه سوم جدول را تثبیت کردند.
به گزارش ایلنا، در روز یازدهم بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، کاروان ایران روزی پربار را پشت سر گذاشت و در مجموع پنج مدال دیگر به دست آورد. در رقابتهای کشتی فرنگی، محمدهادی ساروی و فردین هدایتی دو مدال طلا، امیر عبدی مدال نقره و غلامرضا فرخی و علی احمدیوفا دو مدال برنز کسب کردند.
در سایر رشتهها نیز تیم ملی بسکتبال مردان با قرار گرفتن در فینال به مدال نقره دست یافت. همچنین پرستو حبیبی در پارادوومیدانی و مهسا میرزاطبیبی در دوومیدانی برای ایران مدال برنز به همراه آوردند.
تا اینجای کار، کاروان کشورمان با ۲۱ طلا، ۱۸ نقره و ۲۵ برنز در جایگاه سوم جدول مدالی قرار دارد و تنها تیمهای ترکیه و ازبکستان بالاتر از ایران ایستادهاند. این رقابتها از ۱۷ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.
فهرست کامل مدالآوران ایران در سه رنگ طلا، نقره و برنز نیز در ادامه منتشر شده است.
مدال طلا
سامیار عبدلی – شنا
ایلیا صالحیپور – وزنهبرداری
فاطمه صادقی – کاراته
مهسا بهشتی – وزنهبرداری
سارا بهمنیار – کاراته
تیم ملی فوتسال مردان
آتوسا گلشادنژاد – کاراته
تیم دوبل تنیس روی میز زنان
تیم ملی والیبال مردان
ندا شهسواری – تنیس روی میز
ساینا کریمی – تکواندو
عرفان محرمی – ووشو
سارا شفیعی – ووشو
سهیلا منصوریان – ووشو
امیرحسین همتی – ووشو
علیاصغر علیمرادیان – تکواندو
یاسین خسروی – پارادوومیدانی
سعید اسماعیلی – کشتی فرنگی
غلامرضا فرخی – کشتی فرنگی
فردین هدایتی – کشتی فرنگی
محمدهادی ساروی – کشتی فرنگی
مدال نقره
تیم ملی تنیس روی میز مردان
ایلیا صالحیپور – وزنهبرداری
علیرضا معینی – وزنهبرداری (دو بار)
علیرضا نصیری – وزنهبرداری
هومر عباسی – شنا
مرتضی نعمتی – کاراته
صالح اباذری – کاراته
زهرا اکبری – مویتای
فرشته حسنزاده – مویتای
فاطمه حسینی – مویتای
مجید هاشمبیگی – مویتای
فربد تالشی – ووشو
یلدا ولینژاد – تکواندو
امیررضا صادقیان – تکواندو
محمدرضا طیبی – دوومیدانی
امیر عبدی – کشتی فرنگی
تیم ملی بسکتبال مردان
مدال برنز
دانیال شهبخش – بوکس
تیم ملی شنا ۴×۲۰۰ متر
مریم بربط – جودو
تیم ملی تنیس روی میز
ریحانه کریمی – وزنهبرداری (دو بار)
محمدمهدی غلامی – شنا
ایلیا صالحیپور – وزنهبرداری
علیرضا معینی – وزنهبرداری
زهرا آلما حسینی – وزنهبرداری
مهسا بهشتی – وزنهبرداری (دو بار)
محمد قاسمی – شنا
رضا حسنپور – وزنهبرداری (دو بار)
تیم دوبل تنیس روی میز مردان
تیم ملی والیبال زنان
هستی محمدی – تکواندو
علی خوشروش – تکواندو
روژان گودرزی – تکواندو
شهربانو منصوریان – ووشو
ملیکا میرحسینی – تکواندو
علی احمدیوفا – کشتی فرنگی
پرستو حبیبی – پارادوومیدانی
مهسا میرزاطبیبی – دوومیدانی