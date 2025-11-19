به گزارش ایلنا، در روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، کاروان ایران روزی پربار را پشت سر گذاشت و در مجموع پنج مدال دیگر به دست آورد. در رقابت‌های کشتی فرنگی، محمدهادی ساروی و فردین هدایتی دو مدال طلا، امیر عبدی مدال نقره و غلامرضا فرخی و علی احمدی‌وفا دو مدال برنز کسب کردند.

در سایر رشته‌ها نیز تیم ملی بسکتبال مردان با قرار گرفتن در فینال به مدال نقره دست یافت. همچنین پرستو حبیبی در پارادوومیدانی و مهسا میرزاطبیبی در دوومیدانی برای ایران مدال برنز به همراه آوردند.

تا اینجای کار، کاروان کشورمان با ۲۱ طلا، ۱۸ نقره و ۲۵ برنز در جایگاه سوم جدول مدالی قرار دارد و تنها تیم‌های ترکیه و ازبکستان بالاتر از ایران ایستاده‌اند. این رقابت‌ها از ۱۷ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

فهرست کامل مدال‌آوران ایران در سه رنگ طلا، نقره و برنز نیز در ادامه منتشر شده است.

مدال طلا

سامیار عبدلی – شنا

ایلیا صالحی‌پور – وزنه‌برداری

فاطمه صادقی – کاراته

مهسا بهشتی – وزنه‌برداری

سارا بهمنیار – کاراته

تیم ملی فوتسال مردان

آتوسا گلشادنژاد – کاراته

تیم دوبل تنیس روی میز زنان

تیم ملی والیبال مردان

ندا شهسواری – تنیس روی میز

ساینا کریمی – تکواندو

عرفان محرمی – ووشو

سارا شفیعی – ووشو

سهیلا منصوریان – ووشو

امیرحسین همتی – ووشو

علی‌اصغر علی‌مرادیان – تکواندو

یاسین خسروی – پارادوومیدانی

سعید اسماعیلی – کشتی فرنگی

غلامرضا فرخی – کشتی فرنگی

فردین هدایتی – کشتی فرنگی

محمدهادی ساروی – کشتی فرنگی

مدال نقره

تیم ملی تنیس روی میز مردان

ایلیا صالحی‌پور – وزنه‌برداری

علیرضا معینی – وزنه‌برداری (دو بار)

علیرضا نصیری – وزنه‌برداری

هومر عباسی – شنا

مرتضی نعمتی – کاراته

صالح اباذری – کاراته

زهرا اکبری – موی‌تای

فرشته حسن‌زاده – موی‌تای

فاطمه حسینی – موی‌تای

مجید هاشم‌بیگی – موی‌تای

فربد تالشی – ووشو

یلدا ولی‌نژاد – تکواندو

امیررضا صادقیان – تکواندو

محمدرضا طیبی – دوومیدانی

امیر عبدی – کشتی فرنگی

تیم ملی بسکتبال مردان

مدال برنز

دانیال شه‌بخش – بوکس

تیم ملی شنا ۴×۲۰۰ متر

مریم بربط – جودو

تیم ملی تنیس روی میز

ریحانه کریمی – وزنه‌برداری (دو بار)

محمدمهدی غلامی – شنا

ایلیا صالحی‌پور – وزنه‌برداری

علیرضا معینی – وزنه‌برداری

زهرا آلما حسینی – وزنه‌برداری

مهسا بهشتی – وزنه‌برداری (دو بار)

محمد قاسمی – شنا

رضا حسن‌پور – وزنه‌برداری (دو بار)

تیم دوبل تنیس روی میز مردان

تیم ملی والیبال زنان

هستی محمدی – تکواندو

علی خوش‌روش – تکواندو

روژان گودرزی – تکواندو

شهربانو منصوریان – ووشو

ملیکا میرحسینی – تکواندو

علی احمدی‌وفا – کشتی فرنگی

پرستو حبیبی – پارادوومیدانی

مهسا میرزاطبیبی – دوومیدانی

