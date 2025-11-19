احتمال پس گرفتن قهرمانی سوپرجام الاهلی در عربستان!

به گزارش ایلنا، پرونده «سوپرکاپ عربستان» وارد مرحله نهایی رسیدگی در مرکز داوری ورزشی عربستان شده است؛ مرحله‌ای که پس از تکمیل روند تعیین داوران و پرداخت هزینه‌های دادرسی آغاز شده و بنا بر پیش‌بینی‌ها، رأی نهایی در هفته آینده صادر خواهد شد. مهلت اعتراض طرف‌های پرونده به فهرست داوران پیشنهادی نیز به پایان رسیده و اکنون ترکیب هیئت داوری به‌صورت قطعی در آستانه تشکیل است.

باشگاه الهلال علیه تصمیمات کمیته استیناف فدراسیون فوتبال عربستان اعتراض کرده بود؛ تصمیماتی که در روز فینال سوپرجام که در شهر هنگ‌کنگ میان النصر و الاهلی برگزار شد، اعلام گردید. در آن روز تأکید شد که تصمیم کمیته مسابقات درخصوص حضور الاهلی در سوپر جام ۲۰۲۵–۲۰۲۶ قانونی و غیرقابل استیناف است (مطابق ماده 6/4 آیین‌نامه مسابقات)، در حالی که رأی مربوط به استیناف الهلال طبق ماده 61 بند 1 نظام‌نامه فدراسیون قابل شکایت در مرکز داوری ورزشی اعلام شد.

لازم به ذکر است که کمیته استیناف، حکم صادرشده از کمیته انضباطی علیه الهلال را لغو کرده بود، اما در مقابل، این باشگاه را بازنده ۳–۰ در برابر القادسیه اعلام کرد، ادامه حضورش در مسابقات را ممنوع ساخت، جریمه‌ای ۵۰۰ هزار ریالی علیه این باشگاه وضع کرد و آبی‌ها را از دریافت هرگونه عایدی مالی مربوط به رقابت‌ها محروم نمود.

ایمن الرفاعی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون عربستان که اکنون به‌عنوان کارشناس حقوقی در برنامه «فی المرمى» شبکه العربیه فعالیت می‌کند، توضیح داد که در صورت صدور رأی مبنی بر سلب عنوان قهرمانی از باشگاه الاهلی، هیئت داوری موظف است این باشگاه را نیز به‌عنوان طرف دعوا وارد پرونده کند.

او گفت: «پرونده یک موضوع واحد است و همه طرف‌ها در آن ذی‌نفعند، اما اگر احتمال سلب عنوان وجود داشته باشد، الاهلی باید وارد روند رسیدگی شود تا از حقوق خود دفاع کند.»

رفاعی درباره ورود دیرهنگام القادسیه به پرونده سوپر جام نیز توضیح داد: «مطالبه القادسیه این است که مستقیماً در فینال بازی کند، چون الهلال با نتیجه ۳–۰ بازنده اعلام شده بود. این باشگاه دیر وارد ماجرا نشد؛ زیرا منتظر رأی نهایی کمیته انضباطی بود. رأی اولیه الهلال را بازنده نمی‌شمرد و تنها عدم حضور این باشگاه را ثبت کرده بود، اما رأی بعدی الهلال را بازنده اعلام کرد.»

او سپس افزود: «به‌نظر من بازى تکرار نخواهد شد. همه تصمیمات بر اساس آیین‌نامه‌ها صادر شده‌اند و کمیته استیناف نقص‌های موجود را ترمیم کرده است. اگر هم اشکالی در خود آیین‌نامه‌ها وجود دارد، موضوع جداگانه‌ای است.»

رفاعی در پایان هشدار داد: «اگر رقابت به‌طور کامل لغو شود، با مسئله‌ای تجاری روبه‌رو خواهیم شد که به قراردادهای اسپانسری مربوط می‌شود. آیا برگزارکننده مسابقه در هنگ‌کنگ قبول می‌کند بازی در مکان دیگری انجام شود، یا خواستار برگزاری مجدد خواهد بود؟» او همچنین خاطرنشان کرد که این پرونده در صورت عدم توافق طرفین، می‌تواند به دادگاه بین‌المللی داوری ورزش (CAS) کشیده شود.

انتهای پیام/