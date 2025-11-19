تغییرات چشمگیر در رنکینگ جدید فوتبال آسیا

به گزارش ایلنا، رده‌بندی ماه نوامبر فیفا تحت تأثیر بازی‌های فیفادی این ماه تغییر کرده و با توجه به نزدیک بودن قرعه‌کشی جام جهانی، از اهمیت بالایی برای طرفداران فوتبال برخوردار است. تغییرات این رده‌بندی به‌ویژه در بین تیم‌های آسیایی جلب توجه می‌کند.

بر اساس این رده‌بندی، تیم ملی ژاپن همچنان با اختلاف بهترین تیم آسیا به شمار می‌رود و تا جام ملت‌های آسیا جایگاه خود را حفظ کرده است. سامورایی آبی که ماه گذشته با پیروزی در یک بازی دوستانه برابر برزیل امتیازات خوبی کسب کرد، این ماه نیز با شکست بولیوی و غنا، یک رده صعود کرده و در جایگاه هجدهم جهان قرار گرفت. این موفقیت فاصله امتیازی‌اش با ایران را نیز افزایش داد.

ایران و ژاپن برای سال‌ها بهترین تیم‌های آسیا بوده و تنها نمایندگان قاره آسیا در بین ۲۰ تیم برتر جهان محسوب می‌شوند. در بین ۱۰۰ تیم برتر دنیا، ۱۶ تیم آسیایی قرار دارند که در بین ۵۰ تیم اول رنکینگ، این تعداد تنها به پنج تیم محدود شده است.

رده‌بندی برترین تیم‌های آسیایی به همراه امتیازهای جهانی آنها:

1. ژاپن: 1650 امتیاز

2. ایران: 1617 امتیاز

3. کره‌جنوبی: 1599 امتیاز

4. استرالیا: 1574 امتیاز

5. ازبکستان: 1462 امتیاز

6. قطر: 1461 امتیاز

7. عراق: 1438 امتیاز

8. عربستان: 1428 امتیاز

9. اردن: 1377 امتیاز

10. امارات: 1369 امتیاز

مهم‌ترین تغییر در این رده‌بندی به تیم ملی ازبکستان مربوط می‌شود که با پیشرفت چشمگیر خود، پنج رده در رنکینگ جهانی صعود کرده است. این تیم در فیفادی نوامبر موفق به شکست دو تیم بالاتر از خود، ایران و مصر، شد و با کسب ۱۰ امتیاز مثبت، جایگاه استثنایی را برای خود رقم زد. ازبکستان با اختلاف کمتر از یک امتیاز توانست از قطر نیز بالاتر برود و این کشور را از بین پنج تیم برتر آسیا کنار بزند.

نکته قابل توجه دیگر این است که عربستان همچنان از جایگاه سنتی خود در قاره آسیا فاصله دارد و در رتبه هشتم آسیا قرار گرفته است. این تیم همچنین با سقوط دو رده‌ای در جایگاه شصتم جهانی، با وجود بازگشت هروه رنار، نتوانسته به موقعیت قبلی خود در این قاره نزدیک شود.

با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد که تیم ملی ژاپن تا زمان برگزاری جام جهانی در صدر باقی بماند، اما احتمال جابجایی بین ایران و کره‌جنوبی وجود دارد. در صورت کسب نتایج بهتر در فیفادی مارس و جام جهانی، ممکن است کره‌جنوبی به رتبه دوم آسیا صعود کند که این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک شکست بزرگ برای ایران تلقی شود.

انتهای پیام/