آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد
فدراسیون جهانی فوتبال جدیدترین رنکینگ تیمهای ملی پیش از قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در تازهترین رنکینگ فیفا پیش از قرعهکشی جام جهانی، چهار تیم نخست بدون تغییر باقی ماندند؛ اسپانیا با وجود امتیاز منفی در صدر ایستاد و فرانسه و انگلیس نیز موقعیت خود را حفظ کردند.
بزرگترین تغییر میان برترین تیمها متعلق به برزیل بود که با عبور از پرتغال و بهرهبرداری از کاهش امتیاز هلند، به رتبه پنجم رسید. در مقابل، ایتالیا پس از شکست مقابل نروژ از جمع ده تیم برتر خارج شد و آلمان و کرواسی به ترتیب در رتبههای نهم و دهم قرار گرفتند.
از نمایندگان آسیا، ایران و ژاپن موفق شدند در بین ۲۰ تیم برتر جهان جایگاه خود را تثبیت کنند. صعود ایران بیشتر ناشی از نتایج دیگر تیمها از جمله تساوی دانمارک و شکست آنها مقابل اسکاتلند بود تا عملکرد مستقیم تیم ملی.
براساس رنکینگ اعلامشده، سیدبندی جام جهانی به شرح زیر خواهد بود:
سید یک: مکزیک، آمریکا، کانادا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان
سید دو: کرواسی، مراکش، پلیآف ایتالیا، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، پلی آف دانمارک، کره جنوبی، اکوادور
سید سه: اتریش، پلیآف ترکیه، استرالیا، نروژ، پاناما، پلیآف لهستان، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج
سید چهار: ازبکستان، قطر، برنده پلیآف بین قارهای یک، برنده پلیآف بین قارهای دو، عربستان، آفریقای جنوبی، اردن، کیپ ورد، غنا، هائیتی، کوراسائو، نیوزیلند
با تغییر فرمت سیدبندی، تیمهای اروپایی به جای سید چهار بر اساس جایگاه سرگروه خود وارد سیدبندی شدند که موقعیت تیمهایی مانند استرالیا را تحت تأثیر قرار داد.
به این ترتیب قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا روز ۱۴ آذر ماه برگزار میشود و تیمها حریفان خود را خواهند شناخت. با وجود برخی تیمهای پلیآف، گروهبندی نهایی در فیفادی مارس به شکل رسمی اعلام خواهد شد.
برای تیم ملی ایران، دشوارترین گروه احتمالی شامل اسپانیا، نروژ و غنا است و سادهترین گروه ممکن میتواند کانادا، ترکیه و کوراسائو باشد. حتی در گروههای سخت، شانس صعود به عنوان تیم دوم یا یکی از بهترین تیمهای سوم نیز برای ایران وجود دارد.