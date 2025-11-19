به گزارش ایلنا، هدایتی پس از دومین مدال طلای خود در سال جاری بیان کرد: خدا را شکر بعد از مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان توانستم دومین طلای خود را هم به دست بیاورم. دست همه کسانی که برای من زحمت کشیدند را می‌بوسم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

ملی‌پوش ایران در پاسخ به این سؤال که مدال طلای خود را به چه کسی تقدیم می‌کند، گفت: مدالم را به امام زمان تقدیم می‌کنم.

هدایتی درباره سطح رقابت‌ها نیز افزود: سطح مسابقات بسیار بالا بود و حریف من در فینال نفر سوم جهان بود. من آمده بودم که مدال طلا بگیرم و پرچمدار ایران باشم.

با این پیروزی، فردین هدایتی نقش مهمی در کسب مدال‌های طلا برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ایفا کرد و در کنار دیگر قهرمانان، کاروان ایران را در جدول مدال‌ها تقویت کرد.

انتهای پیام/