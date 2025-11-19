خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فردین هدایتی: مدال طلای کشتی فرنگی را به امام زمان تقدیم می‌کنم

فردین هدایتی: مدال طلای کشتی فرنگی را به امام زمان تقدیم می‌کنم
کد خبر : 1716583
لینک کوتاه کپی شد.

فردین هدایتی، ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران و قهرمان وزن ۱۳۰ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، پس از کسب مدال طلا گفت که این موفقیت را به امام زمان تقدیم می‌کند و امیدوار است روند موفقیت‌هایش ادامه داشته باشد.

به گزارش ایلنا،   هدایتی پس از دومین مدال طلای خود در سال جاری بیان کرد: خدا را شکر بعد از مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان توانستم دومین طلای خود را هم به دست بیاورم. دست همه کسانی که برای من زحمت کشیدند را می‌بوسم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

ملی‌پوش ایران در پاسخ به این سؤال که مدال طلای خود را به چه کسی تقدیم می‌کند، گفت: مدالم را به امام زمان تقدیم می‌کنم.

هدایتی درباره سطح رقابت‌ها نیز افزود: سطح مسابقات بسیار بالا بود و حریف من در فینال نفر سوم جهان بود. من آمده بودم که مدال طلا بگیرم و پرچمدار ایران باشم.

با این پیروزی، فردین هدایتی نقش مهمی در کسب مدال‌های طلا برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ایفا کرد و در کنار دیگر قهرمانان، کاروان ایران را در جدول مدال‌ها تقویت کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب