خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی شد؛ ایران در سید دو جام جهانی

رسمی شد؛ ایران در سید دو جام جهانی
کد خبر : 1716582
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام رسمی رنکینگ ماه نوامبر از سوی فیفا، سیدبندی قرعه‌کشی جام جهانی هم اعلام شد.

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رنکینگ پیش از قرعه‌کشی جام جهانی را در حالی اعلام کرد که بر این اساس در بین چهار تیم نخست تغییری ایجاد نشد تا اسپانیا باوجود امتیاز منفی و به دلیل آنکه آرژانتین نتوانست اختلاف چهار امتیازی را جبران کند، در رتبه نخست قرار گرفت و همچنین تیمهای فرانسه و انگلیس نیز با کسب امتیاز لازم موفق شدند از این موقعیت خود دفاع کنند.

بزرگترین جابجایی در بین برترین تیمهای دنیا متعلق به برزیل است که موفق شد به صورت میلی‌متری از پرتغال عبور کند و همچنین از غفلت هلند بهترین بهره را ببرد تا در رتبه پنجم دنیا بایستد. این در حالی است که ایتالیا با شکست تلخ برابر نروژ در ورزشگاه خانگی، از جمع ده تیم برتر دنیا خارج شده تا آلمان در رتبه نهم و کرواسی در جایگاه دهم قرار بگیرد.

نکته جالب اینکه ایران و ژاپن نیز به عنوان نمایندگان فوتبال آسیا توانستند در بین 20 تیم برتر دنیا قرار بگیرند تا پرچم آسیا را بالا نگه دارند. البته این صعود ایران بیش از آنکه متکی به نتایج تیم ملی باشد، به علت تساوی دانمارک برابر بلاروس و شکست تلخ مقابل اسکاتلند است که سبب تنزل این تیم در جدول شد.

به این ترتیب و با اعلام آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعه‌کشی، سیدبندی جام جهانی به صورت رسمی، به این شکل اعلام می‌شود:

سید یک: مکزیک، آمریکا، کانادا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان

سید دو: کرواسی، مراکش، پلی‌آف ایتالیا، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، پلی آف دانمارک، کره جنوبی، اکوادور

سید سه: اتریش، پلی آف ترکیه، استرالیا، نروژ، پاناما، پلی آف لهستان، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج

سید چهار: ازبکستان، قطر، برنده پلی‌آف بین قاره‌ای یک، برنده پلی‌آف بین قاره‌ای دو، عربستان، آفریقای جنوبی، اردن، کیپ ورد، غنا، هائیتی، کوراسائو، نیوزیلند

این در حالی است که با تغییر فرمت سیدبندی، تیمهای اروپایی به جای سید چهار، بر اساس سرگروه خود، وارد سیدبندی شدند. به این ترتیب رنکینگ تیمهای ایتالیا، دانمارک، ترکیه و لهستان جایگاه آنها را مشخص کرد که این موضوع بیشتر از هرچیز باعث آسیب به موقعیت استرالیا شد و این تیم را از سید دوم خارج کرد.

به این ترتیب باتوجه به شرایط فعلی، تیم آلمان هم موفق شد در سید اول قرار بگیرد و موقعیت تاریخی خود را حفظ کند. به جز ایتالیا و تا حدی کرواسی و مراکش (که در نیمه نهایی دوره قبل حضور داشتند) هیچ تیم مدعی از سید اول خارج نشده که باتوجه به برگزاری جام جهانی با 48 تیم، این موضوع قابل پیشبینی بود.

بنابراین نکته مهم این است که قرعه کشی در حالی برگزار خواهد شد که هنوز سرنوشت شش تیم مشخص نشده و آنها با ابهام وارد قرعه‌کشی خواهند شد و در فیفادی مارس، گروه‌بندی به حالت رسمی و قطعی خود در خواهد آمد.

برای تیم ملی ایران شاید بدترین گروه، تقابل با اسپانیا، نروژ و غنا باشد که حتی در این گروه نیز صعود به عنوان تیم دوم یا بهترین تیم سوم هم وجود دارد. در ساده‌ترین گروه ممکن نیز ایران میتواند با کانادا، ترکیه و کوراسائو روبرو شود که شاید در این گروه شانس سرگروهی هم داشته باشد.

قرعه‌کشی جام جهانی 2026 آمریکا روز چهاردهم آذر ماه برگزار خواهد شد و 42 تیم صعودکننده به همراه تیمهای حاضر در پلی آف، حریفان خود را خواهند شناخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب