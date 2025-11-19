رسمی شد؛ ایران در سید دو جام جهانی

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رنکینگ پیش از قرعه‌کشی جام جهانی را در حالی اعلام کرد که بر این اساس در بین چهار تیم نخست تغییری ایجاد نشد تا اسپانیا باوجود امتیاز منفی و به دلیل آنکه آرژانتین نتوانست اختلاف چهار امتیازی را جبران کند، در رتبه نخست قرار گرفت و همچنین تیمهای فرانسه و انگلیس نیز با کسب امتیاز لازم موفق شدند از این موقعیت خود دفاع کنند.

بزرگترین جابجایی در بین برترین تیمهای دنیا متعلق به برزیل است که موفق شد به صورت میلی‌متری از پرتغال عبور کند و همچنین از غفلت هلند بهترین بهره را ببرد تا در رتبه پنجم دنیا بایستد. این در حالی است که ایتالیا با شکست تلخ برابر نروژ در ورزشگاه خانگی، از جمع ده تیم برتر دنیا خارج شده تا آلمان در رتبه نهم و کرواسی در جایگاه دهم قرار بگیرد.

نکته جالب اینکه ایران و ژاپن نیز به عنوان نمایندگان فوتبال آسیا توانستند در بین 20 تیم برتر دنیا قرار بگیرند تا پرچم آسیا را بالا نگه دارند. البته این صعود ایران بیش از آنکه متکی به نتایج تیم ملی باشد، به علت تساوی دانمارک برابر بلاروس و شکست تلخ مقابل اسکاتلند است که سبب تنزل این تیم در جدول شد.

به این ترتیب و با اعلام آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعه‌کشی، سیدبندی جام جهانی به صورت رسمی، به این شکل اعلام می‌شود:

سید یک: مکزیک، آمریکا، کانادا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان

سید دو: کرواسی، مراکش، پلی‌آف ایتالیا، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، پلی آف دانمارک، کره جنوبی، اکوادور

سید سه: اتریش، پلی آف ترکیه، استرالیا، نروژ، پاناما، پلی آف لهستان، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج

سید چهار: ازبکستان، قطر، برنده پلی‌آف بین قاره‌ای یک، برنده پلی‌آف بین قاره‌ای دو، عربستان، آفریقای جنوبی، اردن، کیپ ورد، غنا، هائیتی، کوراسائو، نیوزیلند

این در حالی است که با تغییر فرمت سیدبندی، تیمهای اروپایی به جای سید چهار، بر اساس سرگروه خود، وارد سیدبندی شدند. به این ترتیب رنکینگ تیمهای ایتالیا، دانمارک، ترکیه و لهستان جایگاه آنها را مشخص کرد که این موضوع بیشتر از هرچیز باعث آسیب به موقعیت استرالیا شد و این تیم را از سید دوم خارج کرد.

به این ترتیب باتوجه به شرایط فعلی، تیم آلمان هم موفق شد در سید اول قرار بگیرد و موقعیت تاریخی خود را حفظ کند. به جز ایتالیا و تا حدی کرواسی و مراکش (که در نیمه نهایی دوره قبل حضور داشتند) هیچ تیم مدعی از سید اول خارج نشده که باتوجه به برگزاری جام جهانی با 48 تیم، این موضوع قابل پیشبینی بود.

بنابراین نکته مهم این است که قرعه کشی در حالی برگزار خواهد شد که هنوز سرنوشت شش تیم مشخص نشده و آنها با ابهام وارد قرعه‌کشی خواهند شد و در فیفادی مارس، گروه‌بندی به حالت رسمی و قطعی خود در خواهد آمد.

برای تیم ملی ایران شاید بدترین گروه، تقابل با اسپانیا، نروژ و غنا باشد که حتی در این گروه نیز صعود به عنوان تیم دوم یا بهترین تیم سوم هم وجود دارد. در ساده‌ترین گروه ممکن نیز ایران میتواند با کانادا، ترکیه و کوراسائو روبرو شود که شاید در این گروه شانس سرگروهی هم داشته باشد.

قرعه‌کشی جام جهانی 2026 آمریکا روز چهاردهم آذر ماه برگزار خواهد شد و 42 تیم صعودکننده به همراه تیمهای حاضر در پلی آف، حریفان خود را خواهند شناخت.

انتهای پیام/