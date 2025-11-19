نتایج هفته اول سیونهمین لیگ برتر والیبال مردان با یاد صابر کاظمی
سیونهمین دوره لیگ برتر والیبال مردان ایران چهارشنبه، ۲۸ آبان با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد و تیمها پیش از شروع مسابقات با اهدای گل یاد والیبالیست فقید، صابر کاظمی، را گرامی داشتند.
به گزارش ایلنا، در نخستین هفته از سیونهمین دوره لیگ برتر والیبال مردان ایران، ۱۴ تیم به مصاف یکدیگر رفتند. این دوره با حضور تیمهایی از جمله فولاد سیرجان ایرانیان، سپاهان اصفهان، شهداب یزد، استقلال گنبد، مس رفسنجان، شهرداری ارومیه و دیگر باشگاهها برگزار شد.
دیدارهای این هفته به یاد صابر کاظمی، والیبالیست ۲۶ سالهای که در ۱۴ آبان بر اثر عارضه مغزی درگذشت، برگزار شد و تیمها با اهدای گل یاد او را گرامی داشتند.
مدافع عنوان قهرمانی، فولاد سیرجان ایرانیان، در هفته نخست میزبان سپاهان اصفهان بود و در دیداری حساس با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد. استقلال گنبد، پس از چند سال دوری از لیگ، مهمان شهداب یزد نایب قهرمان فصل قبل بود و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. شهرداری ارومیه نیز با پیروزی ۳ بر صفر برابر صنعتگران امید، شروع قدرتمندی در این فصل داشت.
نتایج کامل هفته نخست لیگ برتر مردان به شرح زیر است:
فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – ۲ فولاد مبارکه سپاهان (۲۵–۲۳، ۲۲–۲۵، ۲۵–۲۰، ۲۲–۲۵، ۱۵–۹)
شهداب یزد ۳ – ۰ استقلال گنبد (۲۵–۱۶، ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۰)
پاس گرگان ۲ – ۳ مس رفسنجان (۲۳–۲۵، ۲۵–۱۴، ۲۵–۱۸، ۱۵–۲۵، ۱۶–۱۸)
چادرملو اردکان ۱ – ۳ مهرگان نور (۲۳–۲۵، ۲۵–۱۸، ۲۴–۲۶، ۱۷–۲۵)
صنعتگران امید ۰ – ۳ شهرداری ارومیه (۲۱–۲۵، ۲۱–۲۵، ۱۸–۲۵)
طبیعت اسلامشهر ۳ – ۱ رازین پلیمر (۲۵–۲۰، ۲۵–۲۲، ۲۰–۲۵، ۱۹–۲۵، ۱۵–۱۳)
پیکان تهران ۳ – ۰ سایپا تهران (۲۵–۲۲، ۲۵–۱۷، ۲۵–۱۷)
هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان با نمایشهای جذاب و رقابتی تیمها آغاز شد و تیمها برای کسب صدرنشینی در ادامه مسابقات آماده میشوند.