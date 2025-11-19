به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های بسکتبال سه‌نفره بازی‌های کشورهای اسلامی، تیم ملی زنان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۹:۲۰ در دیدار رده‌بندی برابر مصر قرار گرفت. ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ مغلوب شدند و در نهایت در جایگاه چهارم جدول ایستادند.

تیم ایران پیش از این و در مرحله گروهی، مصر، قطر و الجزایر را شکست داده و با عنوان تیم اول گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی شده بود. شاگردان سحر نجفی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۴–۱۱ مقابل ترکیه شکست خوردند و مسیر حضور در فینال را از دست دادند.

ترکیب تیم ملی ایران شامل کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی است.

نتایج کامل تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی به شرح زیر است:

ایران ۲۱ – مصر ۱۴

ایران ۲۱ – قطر ۷

ایران ۱۹ – الجزایر ۹

ایران ۱۱ – ترکیه ۱۴

ایران ۱۶ – مصر ۲۱

