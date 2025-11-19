تیم بسکتبال سهنفره زنان ایران چهارم شد
تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در دیدار ردهبندی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با شکست ۲۱–۱۶ مقابل مصر، به مقام چهارم دست یافت.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای بسکتبال سهنفره بازیهای کشورهای اسلامی، تیم ملی زنان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۹:۲۰ در دیدار ردهبندی برابر مصر قرار گرفت. ملیپوشان کشورمان با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ مغلوب شدند و در نهایت در جایگاه چهارم جدول ایستادند.
تیم ایران پیش از این و در مرحله گروهی، مصر، قطر و الجزایر را شکست داده و با عنوان تیم اول گروه راهی مرحله نیمهنهایی شده بود. شاگردان سحر نجفی در نیمهنهایی با نتیجه ۱۴–۱۱ مقابل ترکیه شکست خوردند و مسیر حضور در فینال را از دست دادند.
ترکیب تیم ملی ایران شامل کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی است.
نتایج کامل تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی به شرح زیر است:
ایران ۲۱ – مصر ۱۴
ایران ۲۱ – قطر ۷
ایران ۱۹ – الجزایر ۹
ایران ۱۱ – ترکیه ۱۴
ایران ۱۶ – مصر ۲۱