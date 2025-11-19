طلای فردین هدایتی در 35 ثانیه
ملیپوش جوان کشتی فرنگی ایران، فردین هدایتی، در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی با ضربه فنی حریف مصری را در ۳۵ ثانیه شکست داد و مدال طلا را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، در رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی، فردین هدایتی در دیدار نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم برابر محمد عبداللطیف از مصر قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر و در تنها ۳۵ ثانیه به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد. هدایتی پیشتر نیز این کشتیگیر را در مرحله گروهی مغلوب کرده بود.
با این موفقیت، تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق شد چهار مدال طلا توسط سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم)، غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم)، محمدهادی ساروی (۹۷ کیلوگرم) و فردین هدایتی (۱۳۰ کیلوگرم)، یک مدال نقره توسط امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم) و یک مدال برنز توسط احمدیوفا کسب کند.
این چهارمین مدال طلای تیم ملی کشتی فرنگی در اوزان مختلف، بیست و یکمین طلای کاروان ایران در این دوره از بازیهای کشورهای اسلامی را نیز به همراه داشت و به کاروان ایران کمک کرد تا در جدول مدالها جایگاه خود را مستحکم کند.