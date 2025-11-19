به گزارش ایلنا، محمدهادی ساروی پس از کسب مدال طلا در وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: حریفم در این وزن سابقه چند ساله داشت و این اولین دیدار من با او بود. طبق برنامه‌هایی که کادر فنی تدارک دیده بود، توانستم در فینال اجرای تکنیک‌ها را به درستی انجام دهم و نتیجه را به سود خود به پایان برسانم.

او با اشاره به شایستگی مراد احمدی‌اف، حریف آذربایجانی خود افزود: احمدی‌اف از کشتی‌گیران مطرح این وزن است و در مسابقات جهانی زاگرب نیز مقابل من قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز جهان شد.

ساروی درباره دشواری کاهش وزن و فشار مسابقات گفت: قطعاً خستگی و کم کردن وزن همه اعضای تیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما همه بچه‌ها به عشق شاد کردن مردم و بالا بردن پرچم ایران این سختی‌ها را تحمل می‌کنند. چهار نفر از تیم کمتر از دو ماه از مسابقات جهانی بازگشته‌اند و غلامرضا فرخی و فردین هدایتی نیز کمتر از یک ماه از رقابت‌های امیدهای جهان بازگشته‌اند.

این قهرمان جهان و المپیک در پایان اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که تیم ملی کشتی فرنگی دست پر بازمی‌گردد و آرزو دارم تیم ملی کشتی آزاد هم در روزهای آینده بتواند بهترین نتایج را کسب کرده و دل مردم ایران را شاد کند.

