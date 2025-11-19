ساروی: پیروزی فینال کشتی فرنگی نتیجه برنامههای کادر فنی بود
محمدهادی ساروی، قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، موفقیت خود در فینال را حاصل اجرای دقیق برنامههای کادر فنی و آمادگی تیمی دانست.
به گزارش ایلنا، محمدهادی ساروی پس از کسب مدال طلا در وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: حریفم در این وزن سابقه چند ساله داشت و این اولین دیدار من با او بود. طبق برنامههایی که کادر فنی تدارک دیده بود، توانستم در فینال اجرای تکنیکها را به درستی انجام دهم و نتیجه را به سود خود به پایان برسانم.
او با اشاره به شایستگی مراد احمدیاف، حریف آذربایجانی خود افزود: احمدیاف از کشتیگیران مطرح این وزن است و در مسابقات جهانی زاگرب نیز مقابل من قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز جهان شد.
ساروی درباره دشواری کاهش وزن و فشار مسابقات گفت: قطعاً خستگی و کم کردن وزن همه اعضای تیم را تحت تأثیر قرار میدهد، اما همه بچهها به عشق شاد کردن مردم و بالا بردن پرچم ایران این سختیها را تحمل میکنند. چهار نفر از تیم کمتر از دو ماه از مسابقات جهانی بازگشتهاند و غلامرضا فرخی و فردین هدایتی نیز کمتر از یک ماه از رقابتهای امیدهای جهان بازگشتهاند.
این قهرمان جهان و المپیک در پایان اظهار داشت: خدا را شکر میکنم که تیم ملی کشتی فرنگی دست پر بازمیگردد و آرزو دارم تیم ملی کشتی آزاد هم در روزهای آینده بتواند بهترین نتایج را کسب کرده و دل مردم ایران را شاد کند.