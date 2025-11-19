به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های بسکتبال سه‌نفره بازی‌های کشورهای اسلامی، تیم ملی مردان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۸:۲۰ در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف بحرین رفت. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه با عملکردی منسجم و نتیجه ۲۱ بر ۱۸ حریف خود را از پیش رو برداشتند و راهی فینال شدند. ایران در دیدار نهایی باید برابر برنده مسابقه مصر و قطر به میدان برود.

تیم ملی کشورمان پیش از این و در مرحله گروهی در گروه B با تیم‌های ترکیه، ساحل عاج و قطر رقابت کرده بود. شاگردان محمد سیستانی در دو دیدار مقابل ترکیه و قطر به برتری رسیدند، اما برابر ساحل عاج مغلوب شدند و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

ترکیب ایران در این دوره از رقابت‌ها شامل پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو است و مسعود عماری سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

نتایج تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

ایران ۲۱ – ترکیه ۱۴

ایران ۱۲ – ساحل عاج ۱۵

ایران ۱۶ – قطر ۱۵

ایران ۲۱ – بحرین ۱۸

