صعود بسکتبال سهنفره مردان ایران به فینال بازیهای کشورهای اسلامی
تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران با پیروزی مقابل بحرین در مرحله نیمهنهایی رقابتهای ۲۰۲۵ کشورهای اسلامی ریاض، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای بسکتبال سهنفره بازیهای کشورهای اسلامی، تیم ملی مردان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۸:۲۰ در مرحله نیمهنهایی به مصاف بحرین رفت. ملیپوشان کشورمان در این مسابقه با عملکردی منسجم و نتیجه ۲۱ بر ۱۸ حریف خود را از پیش رو برداشتند و راهی فینال شدند. ایران در دیدار نهایی باید برابر برنده مسابقه مصر و قطر به میدان برود.
تیم ملی کشورمان پیش از این و در مرحله گروهی در گروه B با تیمهای ترکیه، ساحل عاج و قطر رقابت کرده بود. شاگردان محمد سیستانی در دو دیدار مقابل ترکیه و قطر به برتری رسیدند، اما برابر ساحل عاج مغلوب شدند و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نیمهنهایی شدند.
ترکیب ایران در این دوره از رقابتها شامل پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو است و مسعود عماری سرپرستی تیم را بر عهده دارد.
نتایج تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
ایران ۲۱ – ترکیه ۱۴
ایران ۱۲ – ساحل عاج ۱۵
ایران ۱۶ – قطر ۱۵
ایران ۲۱ – بحرین ۱۸