خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود بسکتبال سه‌نفره مردان ایران به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی

صعود بسکتبال سه‌نفره مردان ایران به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی
کد خبر : 1716566
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران با پیروزی مقابل بحرین در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های ۲۰۲۵ کشورهای اسلامی ریاض، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های بسکتبال سه‌نفره بازی‌های کشورهای اسلامی، تیم ملی مردان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۸:۲۰ در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف بحرین رفت. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه با عملکردی منسجم و نتیجه ۲۱ بر ۱۸ حریف خود را از پیش رو برداشتند و راهی فینال شدند. ایران در دیدار نهایی باید برابر برنده مسابقه مصر و قطر به میدان برود.

تیم ملی کشورمان پیش از این و در مرحله گروهی در گروه B با تیم‌های ترکیه، ساحل عاج و قطر رقابت کرده بود. شاگردان محمد سیستانی در دو دیدار مقابل ترکیه و قطر به برتری رسیدند، اما برابر ساحل عاج مغلوب شدند و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

ترکیب ایران در این دوره از رقابت‌ها شامل پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو است و مسعود عماری سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

نتایج تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:
ایران ۲۱ – ترکیه ۱۴
ایران ۱۲ – ساحل عاج ۱۵
ایران ۱۶ – قطر ۱۵
ایران ۲۱ – بحرین ۱۸

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب