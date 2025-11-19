استفاده از VAR در لیگ بانوان و لیگ یک مجوز گرفت

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرد روند توسعه فناوری‌های داوری در مسابقات داخلی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و پس از رایزنی‌های انجام‌شده، فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در دو رده لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان را صادر کرده است.

او با اشاره به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در باشگاه‌ها توضیح داد: توانایی و امکانات ورزشگاه‌های میزبان مطابق پروتکل‌های توسعه‌ای، استانداردهای صدور مجوز حرفه‌ای و ملی، و الزامات کارگروه‌های VAR توسط ناظران مربوطه ارزیابی خواهد شد. تاج تأکید کرد زمان آغاز اجرای این طرح پس از پایان فرآیند ارزیابی و برنامه‌ریزی نهایی اعلام می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفت اجرای این فناوری در مسابقات یادشده، مشابه روند مرحله‌ای و تدریجی لیگ برتر فوتبال خواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که عملیاتی شدن VAR در این دو لیگ، علاوه بر ارتقای کیفیت داوری، موجب تقویت زیرساخت‌های ورزشگاه‌ها و کمک به توسعه فوتبال زنان و مردان در ابعاد فنی و ساختاری شود.

