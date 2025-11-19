ناکامی در صعود به فینال تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های بسکتبال سه نفره بازی‌های کشورهای اسلامی، تیم ملی زنان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۷:۵۵ در نیمه‌نهایی برابر ترکیه قرار گرفت. ملی‌پوشان کشورمان که با سه پیروزی متوالی از مرحله گروهی صعود کرده بودند، در جدال سرنوشت‌ساز نیمه‌نهایی با وجود نمایش قابل‌قبول، در نهایت با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند و مسیر رسیدن به فینال را از دست دادند.

تیم ایران پیش از این دیدار، با برتری مقابل مصر (۱۴–۲۱)، قطر (۷–۲۱) و الجزایر (۹–۱۹) به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شده بود و امید زیادی برای حضور در دیدار نهایی داشت.

با این نتیجه، شاگردان سحر نجفی باید برای کسب مدال برنز به مصاف مصر بروند. ترکیب تیم ملی در این دوره شامل کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی است که در ترکیب اصلی کاروان سه نفره زنان ایران حضور دارند.

این رقابت‌ها همچنان برای تیم ایران ادامه دارد و ملی‌پوشان امیدوارند با پیروزی در دیدار رده‌بندی، کار خود را با کسب مدال به پایان برسانند.

