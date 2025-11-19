خبرگزاری کار ایران
طلای هادی ساروی در فینال کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

محمدهادی ساروی، فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی ایران، در رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض با پیروزی مقابل حریف آذربایجانی خود به مدال طلای این دوره دست یافت.

به گزارش ایلنا،  در دیدار پایانی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی، محمدهادی ساروی با عملکردی مقتدرانه برابر احمدیف از آذربایجان قرار گرفت و رقابت را با برتری قاطع به پایان رساند. در وقت نخست، فشار فنی ساروی موجب شد داوران نخستین اخطار را به حریف بدهند و با نشستن کشتی‌گیر آذربایجانی در خاک، ملی‌پوش ایران با اجرای یک بارانداز از او پیش افتاد و سه بر صفر وقت اول را به سود خود خاتمه داد.

در آغاز وقت دوم، داوران این بار ساروی را در موقعیت دفاعی قرار دادند تا احمدیف شانس امتیازگیری داشته باشد، اما این فرصت نتیجه‌ای برای حریف نداشت. ساروی پس از خروج از خاک، دو بار حریف خود را به بیرون از تشک هدایت کرد و در نهایت با نتیجه ۵ بر ۱ پیروز میدان شد.

ملی‌پوش کشورمان پیش از رسیدن به فینال، در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرده بود. او در مرحله نیمه‌نهایی نیز نمایش برتری‌طلبانه‌ای داشت و با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار پایانی شد.

این سومین طلای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌هاست؛ روز گذشته نیز سعید اسماعیلی و فرخی توانسته بودند مدال طلا را برای کاروان کشورمان به ارمغان بیاورند.

