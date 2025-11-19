بیرانوند: برخی فقط دوست دارند تیم ملی ببازد!
علیرضا بیرانوند عملکرد ایران مقابل تیم ازبکستان را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند پس از بازگشت تیم ملی از تورنمنت العین و شکست برابر ازبکستان، درباره آخرین وضعیت تیم و حواشی دیدار فینال صحبت کرد.
بیرانوند در ابتدای اظهاراتش گفت: «صادقانه بگویم قصد مصاحبه نداشتم اما به درخواست یکی از دوستان تصمیم گرفتم برای مردم صحبت کنم. بهنظر من اردوی بسیار خوبی داشتیم؛ دو مسابقه خوب برگزار شد که پیشرفت قابل توجهی در نظم، انضباط و دیسیپلین تیم ایجاد کرد. از آنجا که این آخرین فیفا دی سال بود و تا سه یا چهار ماه آینده اردو نخواهیم داشت، این دو دیدار برایمان از جنبه فنی اهمیت زیادی داشت و بهطور کلی شرایط اردو و کمپ نیز بسیار مناسب بود.»
او درباره اینکه چرا در ضربات پنالتی بازیکنان تمایلی به زدن ضربه نداشتند، توضیح داد: «اجازه بدهید نکتهای را صریح بگویم. تیم ملی متعلق به مردم است، اما احساسم این است که فضای رنگی و باشگاهی وارد تیم ملی شده و این موضوع باعث میشود برخی بازیکنان از ترس واکنشها در فضای مجازی جرأت پنالتی زدن نداشته باشند. همانطور که مهدی طارمی هم اشاره کرد، بازیکن باید در چنین موقعیتهایی ضربه بزند تا در بازیهای مهمتر مانند جام جهانی نیز آمادگی لازم را داشته باشد. اما بهنظر من این فضای رنگی تیم ملی شرایط را برای برخی بازیکنان دشوار کرده است.»
بیرانوند در تشریح منظور خود اضافه کرد: «این صرفاً نظر شخصی من است. فرض کنید بازیکنی که متعلق به یک باشگاه پرهوادار است، اگر پنالتی را خراب کند احتمالاً نگران واکنشهای تند فضای مجازی خواهد بود. ما دو بازی داشتیم که میدانستیم در صورت تساوی احتمالاً کار به پنالتی میکشد و در آخرین تمرین قبل از هر دو بازی نیز بازیکنان ضربات فوقالعادهای زدند. چهار دروازهبانی که سالهاست در تیم ملی هستیم، تقریباً هیچکدام از آن پنالتیها را نگرفتیم، آنقدر خوب زده شده بود. اینکه چرا در مسابقه برابر ازبکستان چند ضربه از دست رفت، بخشی از اتفاقات طبیعی فوتبال است.»
درخصوص مطرح شدن این موضوع که قرار نبوده میلاد محمدی پنالتی بزند و طارمی برای زدن پنالتی پنجم انتخاب شده بود، دروازهبان تیم ملی گفت: «تا جایی که من میدانم، مهدی طارمی همیشه این تصور را دارد که پنالتی آخر را بزند و بازی را تمام کند. حس خود من نیز همین بود. مهدی بارها در تیم ملی و لیگهای اروپایی پنالتیهای مهمی را گل کرده و از لحاظ روحی کاملاً آماده است. اما همانطور که خودش هم گفت، گفته بود بازیکنان دیگر پنالتی بزنند چون پیش از این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. بهنظر من تمرکز روی یک یا دو بازیکنی که پنالتی را خراب کردند منصفانه نیست. کیپورد مقابل ما و مصر در مجموع نزدیک به هفت یا هشت پنالتی از دست داد. این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و نباید بیش از حد فشار روی بازیکنان وارد کرد.»
او درباره نگرانی برخی هواداران از دو شکست اخیر برابر ازبکستان نیز تأکید کرد: «میخواهم یک سؤال بپرسم؛ در فینال کافا چطور باختیم؟ ما ۱۴۰ دقیقه دهنفره بازی کردیم. دیروز ازبکستان در دقیقه ۷۵ دهنفره شد. اودیل خامروبکوف به من گفت این نامردی است که ما دهنفره هستیم. به او گفتم: لامصب! ما بازی قبلی ۱۴۰ دقیقه دهنفره بودیم و چیزی نگفتیم! او هم گفت راست میگویی. بهنظر من برخی فقط دنبال این هستند که تیم ملی ببازد. همین فشار روانی باعث میشود بازیکن هنگام پنالتی دچار استرس شود و بهخاطر ترس از فضای مجازی تصمیم به زدن ضربه نگیرد. این فشارها حتی ممکن است آینده یک بازیکن را تحت تأثیر قرار دهد؛ چون اگر پنالتی را خراب کند، شاید دیگر نتواند به تیم ملی کمک کند.»
بیرانوند در ادامه صحبتهایش خطاب به فوتبالدوستان و رسانهها گفت: «همه باشگاهها، هواداران، رسانهها و افرادی که فضای مجازی را هدایت میکنند باید تیم ملی را متعلق به کشور بدانند. اینطور نباشد که اگر بازیکنی از باشگاهی خاص پنالتی را خراب کرد، فشارها صرفاً متوجه او شود. بازیکنان پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان وقتی وارد تیم ملی میشوند، مثل برادر کنار یکدیگر هستند و هیچ رقابتی میانشان وجود ندارد. ما برای مردم و کشور میجنگیم. اگر همه متحد باشیم، کار خیلی راحتتر میشود و به موفقیت نزدیکتر خواهیم شد.»
بیرانوند درباره صحبتهایی که طارمی مطرح کرده، گفت: «من چیزی نشنیده ام و چیزی ندیدم.»
گلر تیم ملی درباره اظهارات ماشاریپوف مبنی بر اینکه تیم ملی در دوره کی روش قدرتمند تر بود و اکنون ازبک ها ترسی از تیم ملی ندارند و ازبکستان به یک کابوس برای ایران تبدیل شده، گفت: «من از شما می پرسم که ازبکستان برابر مصر چه نتیجه ای کسب کرد؟ آنها مصر را دو بر صفر بردند. حالا بگویید ازبکستان باید چند گل به مصر می زد؟ آنها مقابل تیم ملی چکار کردند؟»
وی درباره اینکه از این تورنمنت رضایت داشته یا خیر گفت: «بازی مقابل ازبکستان یکی از بهترین بازی های چند سال اخیر تیم ملی ایران برابر این تیم بود. »
بیرانوند در پاسخ به این سوال که تیم ملی حتی یک گل را در این تورنمنت به ثمر نرسانده و او چطور از عمکلرد تیم ملی رضایت دارد گفت: «اتفاق است دیگر. آنها نیز پیشرفت می کنند و رفته اند مربی از ایتالیا آورده اند.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس تیم ملی چه زمانی قرار است ضعف هایش را برطرف کند، گفت: «مگر ما ضعف داشتیم؟ چه ضعفی داشتیم؟»
بیرانوند درباره اینکه اگر دروازه تیم ملی روی اشتباه مجید حسینی باز میشد، او اکنون نیز اینگونه مصاحبه میکرد، پاسخ داد: «خیلی جاها بوده که ما گل خوردیم و به بازی برگشتیم. مقابل همین ازبکستان در تهران دو بر یک عقب افتادیم ولی به گل رسیدیم.»
گلر تیم ملی درخصوص اینکه آیا قبول دارد که تیم ملی ضعف دارد، گفت: «شما با هر تیم باشگاهی هم بازی کنید، اولین چیزی که مربی تیم حریف میگوید، کار کردن روی نقاط ضعف و قدرت حریف است. صد در صد همه تیمها نقاط قوت و ضعفی دارند. ما هم نقاط ضعف و قدرت داریم ولی باید روی خودمان کار کنیم تا انشاءالله اتفاقات بهتری رخ بدهد.»