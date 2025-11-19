خبرگزاری کار ایران
مصاحبه تند شجاع: اگر فحاشی کردید به خودتان بگیرید!
شجاع خلیل زاده بعد از بازگشت کاروان تیم ملی به ایران مصاحبه‌ای جنجالی با خبرنگاران داشت.

به گزارش ایلنا، ورود شجاع خلیل‌زاده به فرودگاه مهراباد باعث شد تا تعداد زیادی از خبرنگاران به سوی او رفته و در شرایطی که او هیچ تمایلی به انجام مصاحبه نداشت، هرطور که شده او را تحریک به انجام مصاحبه کردند و دوباره جملاتی را از او گرفتند. 

شجاع در ابتدا در مورد کپشن جنجالی اینستاگرامش گفت: من با آن دسته از عزیزانی هستم که فحاشی کردند. ببخشید مثال میزنم اگر شما فحاشی کردید، به خودت گرفتی. 

او در پاسخ به این سوال که چرا پنالتی نزد؟ عنوان کرد: من شرایطش را نداشتم. 

شجاع در حالی که قصد سوار شدن به اتوبوس را داشت، اظهار داشت: من مصاحبه نمیکنم.  عزیزم، من صحبت نمیکنم. من حرف نمیزنم. 

مدافع تیم ملی درباره بازتاب صحبتهایش نزد رییس جمهور توضیح داد: پیش رییس جمهور دوستانه صحبت کردیم. اینجا صحبت نمیکنم چون هر حرفی بزنم به خودتان میگیرید.  من وقتی در صفحه شخصی چیزی میگذارم اگر شما به خودتان گرفتید که به خودتان گرفتید.   من با همه نیستم و با آن دسته از عزیزانی هستم که فحاشی ناموسی می‌کنند. 

وی در مورد دیدار با پزشکیان افزود: من خیلی صحبت‌ها کردم که پخش نشد اما یک تکه از صحبت‌هایم را گرفتند وایرال کردند و فحش ناموسی دادند. باید به یکدیگر احترام بگذاریم. دنبال داستان نباشید. 

خلیل‌زاده ادامه داد: فلان سایت آن‌طرف آب میگوید بی احترامی. من به کسی بی احترامی نمیکنم، همه مردم را دوست دارم و تا الان به حسی بی‌احترامی نکردم.  ما در مملکت مشکل داریم، مشکل اقتصادی. شما از من در مورد فوتبال میپرسید؟ جوری ما را تحت فشار گذاشتند که خودمان در تیم استرس داریم. 

شجاع با اشاره به صحبتهای جنحالی طارمی گفت: مهدی طارمی بزرگ تیم ملی و کاپیتان تیم است و صحبت کرده و دلیلی ندارد حاشیه درست کنید. هرجا میرویم نقد است، میگویم تیم ملی کشور ماست و باید کمک کنیم. 

او ادامه داد: ما دیروز بهتر بازی کردیم یا ازبکستان؟ بازی دوستانه باید نقاط ضعف و قوت شناسایی کنیم. شما کاری کردید همه استرس دارند. 

شجاع درباره پنالتی‌ها و اینکه چرا پنالتی نزد؟ گفت: من آنجا نبودم و کنار زمین بودم. من پنالتی نمیزنم و دوست ندارم بزنم.

وی افزود: مردم استرس وارد می‌کنند. امثال شما خبرنگاران انقدر جو را علیه تیم میکنید که استرس به تیم وارد می‌شود. شما غیر از این برای تیم چه کاری کردید؟ شما باید منصفانه صحبت کنید، من سوال فنی جواب نمی‌دهم اما میگویم دست به دست هم بدهیم تا ایران موفق شود.

