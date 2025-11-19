سسک فابرگاس:
تمرینات کونته در چلسی من را به مرز بیهوشی میرساند
سسک فابرگاس، سرمربی کومو، از شدت تمرینات آنتونیو کونته در چلسی یاد کرد و گفت این تمرینات او را به مرز بیهوشی میرساند.
به گزارش ایلنا، فابرگاس در سال ۲۰۱۴ به چلسی پیوست و تحت هدایت ژوزه مورینیو به لیگ برتر بازگشت. دو سال بعد، کونته بهعنوان سرمربی به این تیم آمد و با سیستم ۴-۲-۳-۱ آغاز کرد. اما پس از نتایج ضعیف، از جمله شکست ۳-۰ مقابل آرسنال، کونته به سیستم ۳-۴-۳ تغییر رویه داد که فصل چلسی را بهطور کامل دگرگون کرد. در این سیستم، فابرگاس غالباً پشت دو هافبک اصلی، نمانیا ماتیچ و انگولو کانته، قرار میگرفت و بهعنوان تعویض تأثیرگذار به میدان میرفت.
با اینکه او بهعنوان بازیکن ثابت در ترکیب قرار نداشت، اما تأثیر زیادی داشت و با پاسهای استثنایی و خلاقیتش در لحظات حساس، دفاع حریفان را شکسته و به تیم کمک میکرد. تحت هدایت کونته، فابرگاس در مجموع ۸۶ بازی انجام داد و ۱۰ گل و ۲۳ پاس گل به ثبت رساند. مشارکتهای او در موفقیتهای چلسی، از جمله قهرمانی در لیگ برتر ۲۰۱۶-۱۷ و کسب جام حذفی، نقش کلیدی داشت و این دوران را به یکی از بهترینهای دوران حرفهایاش در استمفوردبریج تبدیل کرد.
تمرینات کونته بهطور مشهور سخت و طاقتفرسا بود، بهطوری که جان تری، کاپیتان وقت چلسی، یک بار از او خواسته بود تا شدت این تمرینات را کاهش دهد. در مصاحبهای با روزنامه لا پروینسیا دی کومو، فابرگاس کونته را مربی بزرگی توصیف کرد و به شدت بالای روشهای او اشاره کرد و گفت:"او عالی است. واقعاً او را دوست دارم. اما تمریناتش در چلسی خستهکننده است."
فابرگاس در ادامه توضیح داد که شدت این تمرینات او را به مرز بیهوشی رسانده و گفت: "در پایان جلسه، مجبور شدم به یک همتیمی تکیه کنم چون از شدت خستگی بیحال شده بودم."