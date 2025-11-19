شوک بزرگ به تیم ملی در مورد ستاره خط هافبک ایران
سعید عزت اللهی آسیب شدیدی از ناحیه رباط داخلی دیده است.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی در شرایطی شب گذشته تیمش را در فینال تورنمنت چهار جانبه العین به مصاف ازبکستان فرستاد که مهرههایی مثل سردار آزمون، روزبه چشمی، علی قلیزاده، مهدی قایدی و ... را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشت، اما در شروع بازی هم یک مصدوم جدید روی دست او گذاشته شد و سعید عزتاللهی خیلی زود اعلام کرد نمیتواند به کارش ادامه بدهد.
عزتاللهی که برای چهارمین بازی پیاپی در ترکیب تیم ملی ایران مقابل ازبکستان قرار گرفته و برخلاف دیدارهای قبل بهعنوان تک هافبک دفاعی در زمین حاضر بود، در دقیقه 8 به یکباره روی زمین نشست و با چهرهای غمناک به سمت نیمکت تیم نگاه کرد تا داور هم بالای سر او بیاید و از کادر پزشکی تیم ملی درخواست رسیدگی به وضعیت این بازیکن را داشته باشد.
مصدومیت شماره 6 تیم ملی ایران به اندازهای بود که قبل از معاینه اول پزشک تیم ملی، مهدی طارمی زودتر به امیر قلعهنویی اعلام کرد که سعید عزت نمیتواند در زمین بماند و باید تعویض شود و این بازیکن هم با حالت بغضآلود زمین را ترک کرد و جای خود را به محمد قربانی داد تا اولین تغییر در دقیقه 10 اتفاق بیفتد، اما حالا بررسی مصدومیت عزتاللهی نشان میدهد که او مدت نسبتا زیادی از میادین فاصله میگیرد.
عزتاللهی در شرایطی شب گذشته دچار مصدومیت شد که پدر و مادرش هم در جایگاه ویژه ورزشگاه هزاع بن زاید العین حضور داشتند و منتظر بودند تا عملکرد درخشان و موفقیت فرزند خود را ببینند، اما مصدومیت ناگهانی کاری کرد تا آنها نیز در زمان روی زمین نشستنِ این بازیکن دچار استرس و نگرانی شوند.
هافبک دفاعی تیم ملی ایران که پس از تعویض به بیرون منتقل شد و در لحظات پایانی دیدار مقابل ازبکستان هم به جای نیمکت، روی کُلمن تدارکات نشسته بود، پس از پایان بازی مورد معاینه قرار گرفت و صبح امروز هم وضعیت او بررسی شد که خبر از غیبت احتمالی او تا دو ماه آینده را میدهد.
عزتاللهی که مهره کلیدی در ترکیب تیم ملی ایران به شمار میرود و یکی از نفرات تاثیرگذار شباب الاهلی در سال گذشته برای رسیدن به چهار قهرمانی ازجمله ادنوک لیگ بوده و در فصل جاری نیز نمایش تاثیرگذاری با یک گل و یک پاس گل در لیگ نخبگان آسیا داشته، به علت آسیب از ناحیه رباط داخلی حدود دو ماه از میادین دور خواهد بود.
با این شرایط، عزتاللهی در اردوی آینده تیم ملی که احتمالا در فروردینماه خواهد بود، به شرایط جسمانی خوبی برمیگردد و با پشت سر گذاشتن مصدومیت فعلی، میتواند دوباره در دسترس قلعهنویی قرار بگیرد و تقریبا همزمان با سردار آزمون، دیگر ستاره شباب الاهلی به میادین برگردد.