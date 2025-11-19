برگزاری تمرین پرسپولیس بدون ستارهها
تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه برنامههای آمادهسازی خود، تمرین امروز را در نوبت صبح برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت تمرینات خود را برای بازی برابر شمس آذر قزوین، پیگیری میکنند و امروز چهارشنبه نیز در غیاب ملیپوشان خود از ساعت ۱۱ به مدت ۹۰ دقیقه به تمرین پرداختند.
فرشاد احمدزاده و میلاد سرلک که به دلیل سرماخوردگی از تمرینات گروهی دور بودند، امروز به تمرینات تیمی اضافه شدند.
با نظر کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، شش بازیکن آکادمی در این برنامه تمرینی حضور یافتند.
گفتنی است، تیم ملی کشورمان پس از پایان تورنمنت العین، امروز وارد کشور میشود و ملیپوشان با نظر کادر فنی به تمرینات تیم اضافه خواهند شد.