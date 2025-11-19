به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت تمرینات خود را برای بازی برابر شمس آذر قزوین، پیگیری می‌کنند و امروز چهارشنبه نیز در غیاب ملی‌پوشان خود از ساعت ۱۱ به مدت ۹۰ دقیقه به تمرین پرداختند.

فرشاد احمدزاده و میلاد سرلک که به دلیل سرماخوردگی از تمرینات گروهی دور بودند، امروز به تمرینات تیمی اضافه شدند.

با نظر کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، شش بازیکن آکادمی در این برنامه تمرینی حضور یافتند.

گفتنی است، تیم ملی کشورمان پس از پایان تورنمنت العین، امروز وارد کشور می‌شود و ملی‌پوشان با نظر کادر فنی به تمرینات تیم اضافه خواهند شد.

