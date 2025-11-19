خبرگزاری کار ایران
اندی رابرتسون:

دیوگو ژوتا الهام‌بخش رویای جام جهانی‌ام بود

پس از صعود اسکاتلند به جام جهانی ۲۰۲۶، اندی رابرتسون، ستاره لیورپول، با چشمانی اشک‌آلود به یاد هم‌تیمی مرحومش دیوگو ژوتا صحبت کرد و از تأثیر او بر رویای جام جهانی‌اش گفت.

به گزارش ایلنا،  در ورزشگاه همپدن، پس از کسب این پیروزی تاریخی، لحظات احساسی زیادی رقم خورد و رابرتسون به یاد دیوگو ژوتا، مهاجم پرتغالی لیورپول که در یک تصادف رانندگی در اسپانیا جان خود را از دست داد، ادای احترام کرد. ژوتا چند هفته پس از جشن قهرمانی در لیگ برتر ۲۰۲۴-۲۵ و ازدواجش، از دنیا رفت و سه فرزند کوچک و همسرش را به جا گذاشت.

رابرتسون پس از سوت پایان بازی، تحت تأثیر یادآوری خاطراتش از ژوتا قرار گرفت و گفت:"من این احساس را به خوبی پنهان کرده بودم، اما امروز واقعاً در هم شکسته بودم. می‌دانم که در چه سنی هستم و این ممکن است آخرین فرصت من برای رفتن به جام جهانی باشد. تمام روز در فکر دیوگو بودم. ما درباره جام جهانی خیلی صحبت کرده بودیم."

او افزود: "او به‌خاطر مصدومیت از قطر جا ماند و من به‌دلیل عدم حضور اسکاتلند. می‌دانم که او امشب جایی در حال لبخند زدن به من است. تمام روز در فکر او بودم و در اتاقم کمی دچار مشکل شدم. فکر می‌کنم این احساس را خوب از بچه‌ها پنهان کردم و خوشحالم که این‌طور به پایان رسید."

پس از سوت پایان، جشن‌های شگفت‌انگیزی در همپدن برگزار شد و رابرتسون به فشار زیادی که او و هم‌تیمی‌هایش برای پایان دادن به ۲۸ سال انتظار برای بازگشت به بزرگ‌ترین صحنه جهانی احساس کردند، اشاره کرد. 

او گفت:"خیلی خوشحالم که این‌طور به پایان رسید. این گروه از پسران و کادر فنی بهترین گروهی است که من در آن بوده‌ام. سخنرانی مربی (استیون کلارک) قبل از بازی فوق‌العاده بود. او به لحظات بزرگ ما اشاره کرد. صعود به یورو - او به‌خوبی به یاد نمی‌آورد - ما در واندربار بودیم. او گفت 'بیایید یکی دیگر بسازیم'. ما واقعاً احساسی بودیم. انجام این کار برای او، کادر فنی و تمام خانواده‌هایمان، یکی از بزرگ‌ترین شب‌های زندگی من خواهد بود. این فقط نمایانگر این تیم است. هرگز تسلیم نشوید. ما تا پایان ادامه می‌دهیم و یکی از جنون‌آمیزترین بازی‌ها را انجام دادیم. کشور را به چالش کشیدیم، اما مطمئنم که ارزشش را داشت. ما به جام جهانی می‌رویم."

