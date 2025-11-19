سوبوسلای: شادی پس از گل من شوخی بین همتیمیها بود
تکذیب حرکت جنجالی ستاره لیورپول در بازی مقابل ایرلند
دومینیک سوبوسلای، ستاره لیورپول و تیم ملی مجارستان، پس از شکست ۳ بر ۲ تیمش مقابل ایرلند در مقدماتی جام جهانی، در کانون یک جنجال رسانهای قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در جریان شکست دراماتیک تیم ملی مجارستان مقابل ایرلند در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی، دوربینها حرکتی از دومینیک سوبوسلای را ثبت کردند که در شبکههای اجتماعی بسیار خبرساز شد. در این دیدار، ایرلند در لحظات پایانی توسط تروی پَروت، که هتتریک خود را تکمیل کرد، به پیروزی ۳ بر ۲ دست یافت و سهمیه حضور در پلیآف ماه مارس را کسب کرد.
مجارستان که در ورزشگاه خانگی دوبار از حریف پیش افتاده بود، در نهایت بازی را واگذار کرد. پس از گل دوم مجارستان که در دقیقه ۳۷ توسط بارناباس وارگا به ثمر رسید، سوبوسلای در حالی که احساساتی به نظر میرسید، حرکتی شبیه به "پاک کردن اشک" انجام داد. با وایرال شدن این ویدئو در فضای مجازی پس از بازی، بسیاری بر این باور بودند که هافبک لیورپول قصد داشته هواداران ایرلند را تمسخر کند.
با این حال، ملیپوش ۲۵ ساله مجارستان این اتهامات را قویاً رد کرد. وی در گفتوگو با نشریه بلیک اظهار داشت: «پذیرفتن اتفاقی که افتاد هنوز سخت است. متأسفانه باید با آن کنار بیاییم و به جلو برویم. قطعاً دلیلی وجود دارد که چرا این اتفاقات همیشه برای ما میافتد. اما تلاش میکنیم که در سختترین لحظات نیز نکات مثبت را ببینیم. تا انتها شانس صعود به پلیآف را داشتیم و به آن باور داشتیم.»
سوبوسلای در خصوص حرکت جنجالیاش توضیح داد:«این [شادی پس از گل] یک شوخی بین همتیمیهای خودم، آندراس شافر، بارناباس وارگا و پیتر ساپانوش است. اگر منظور من [تمسخر] ایرلندیها بود، حتماً به آنها میگفتم.»