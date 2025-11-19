فرانکو ماستانتونو:
در حال حاضر یامال از من بهتر است!
فرانکو ماستانتونو، بازیکن جوان رئال مادرید، به این موضوع اعتراف کرده که لامین یامال، ستاره بارسلونا، در حال حاضر در رقابت بین دو بازیکن جوان رئال مادرید و بارسلونا برتری دارد.
به گزارش ایلنا، ماستانتونو که تابستان امسال با مبلغ ۴۵ میلیون یورو (معادل ۵۳ میلیون دلار) از ریورپلاته به رئال مادرید پیوست، در سن ۱۸ سالگی بهعنوان یکی از بااستعدادترین استعدادهای آمریکای جنوبی شناخته میشود.
رئال مادرید به سرعت برای جذب او اقدام کرد و معتقد بود که ویژگیها و سبک بازیاش بهخوبی با ساختار مربی خود، ژابی آلونسو، هماهنگ است. او در هفته اول فصل در برابر اوساسونا به میدان رفت و زودتر از آنچه انتظار میرفت، در تیم جا افتاد.
اگرچه او در ۱۲ بازی خود تنها یک گل و یک پاس گل به ثبت رسانده، اما سرمربی مادرید بیشتر تحت تأثیر بازی کلی او و تواناییاش در یافتن فضا قرار گرفته است که باعث شده در غیاب جود بلینگام و ادواردو کاماوینگا، به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب قرار بگیرد. با این حال، ماستانتونو با مشکلاتی مواجه بوده و رئال مادرید نشانههایی از پوبالژیا، یک آسیبدیدگی کشاله و پایین شکم را تأیید کرده است.
این وینگر جوان همچنین درباره مقایسهاش با یامال و اینکه چگونه این رقابت ممکن است دهه آینده الکلاسیکو را تعریف کند، صحبت کرد. او گفت که از مقایسههای مستقیم خوشش نمیآید، اما دلیل وجود این بحث را درک میکند:"من از مقایسهها خوشم نمیآید، اما همیشه خوب است که رقبایی از قبیل لامین، از بارسلونا و اسپانیا داشته باشی. این موضوع باعث انگیزه بیشتر من میشود. امیدوارم این وضعیت برای مدت طولانی ادامه داشته باشد."
وقتی از او پرسیده شد که چه کسی در حال حاضر بهتر است، او بهصراحت پاسخ داد:"امروز، لامین. او سطح فوقالعادهای را نشان میدهد، اما من تازه به رئال مادرید آمدهام و در حال طی کردن فرآیند سازگاری هستم که امیدوارم سریع باشد تا بتوانم با فوتبال اروپا و رئال مادرید همگام شوم. امیدوارم داستان طولانیتری برای گفتن داشته باشم، با بازیهای زیادی مانند آخرین بازی که انجام دادیم، که فوقالعاده بود."