اتفاقی تاریخی: داستان واقعی صعود کوراسائو به جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم‌های میزبان، شامل ایالات متحده، کانادا و مکزیک، به‌طور خودکار به این رقابت‌ها راه یافتند و این موضوع باعث شد تا مسیرهای انتخابی کونکاکاف به‌طور غیرمنتظره‌ای باز شود. کوراسائو از این فرصت به‌خوبی استفاده کرد و موفق به صعود شد.

کشوری با ریشه‌های هلندی و دیاسپورای وسیع

کوراسائو، مستعمره سابق هلند، در سال ۲۰۱۰ به وضعیت خودمختاری درون پادشاهی هلند دست یافت. با این حال، ارتباط این کشور با هلند به‌ویژه در فوتبال بسیار قوی باقی ماند.

هسته اصلی تیم ملی شامل بازیکنانی است که در هلند به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند. برای بسیاری از آن‌ها، کوراسائو مدت‌ها تنها بخشی از تاریخ خانوادگی‌شان بود و نه بخشی از حرفه فوتبالشان. اما در دوره جدید انتخابی، فرصت‌های جدیدی به وجود آمد و بازیکنان با ریشه‌های کوراسائویی تصمیم به تغییر ملیت ورزشی خود گرفتند و به این ترتیب، ترکیب تیم تقویت شد.

این تیم نهایتاً به یک فهرست باکیفیت دست یافت که قادر به رقابت در سطوح بالا بود: لئاندرو و جونینیو باکونا، یورگن لوکادیا، تاهیت چونگ، سونتجه هنسن و دیگران.

دیک آدواکت: معمار موفقیت تاریخی

شخصیت کلیدی موفقیت کوراسائو، دیک آدواکت، یکی از باتجربه‌ترین و پرافتخارترین مربیان اروپایی است. انتصاب او به‌عنوان سرمربی، هدیه‌ای واقعی برای این جزیره بود.

آدواکت:

- رژیم تمرینی اروپایی را معرفی کرد،

- ساختار فوتبال منظم و دقیقی را پیاده‌سازی کرد،

- انضباط مدرسه هلندی را به تیم آورد،

- توانست حداکثر نتایج را از منابع محدود استخراج کند.

برای کوراسائو، این مانند استخدام یک مربی ملی‌پوش کلاس جهانی برای یک باشگاه دسته‌دومی بود. تیم بلافاصله سازمان‌یافته‌تر و بالغ‌تر شد و این ثبات به آن‌ها کمک کرد تا بدون شکست‌های عمده به مرحله انتخابی ادامه دهند.

چگونه کوراسائو به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت؟

مرحله دوم. گروه C - تسلط مطمئن

کوراسائو - ۱۲ امتیاز

هائیتی - ۹

سنت لوسیا - ۴

آروبا - ۲

باربادوس - ۱

تیم با اعتماد به نفس این گروه را فتح کرد و در مسابقاتی که حریفان کارائیبی معمولاً هرج و مرج ایجاد می‌کنند، تمرکز خود را حفظ کرد. کوراسائو توانایی غیرمعمولی برای کنترل ریتم و آرامش در بازی‌ها نشان داد.

مرحله سوم. گروه B - اوج تاریخی

کوراسائو - ۱۲ امتیاز

جامائیکا - ۱۱

ترینیداد و توباگو - ۹

برمودا - ۰

در این مرحله، نبرد واقعی آغاز شد. جامائیکا و ترینیداد از قدرت‌های قدیمی کونکاکاف هستند، اما کوراسائو ثبات بیشتری از خود نشان داد. تیم آدواکت به‌طور قابل اعتمادی امتیاز کسب کرد و در لحظات حساس تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت.

نتیجه: اولین حضور این تیم در جام جهانی.

سبک بازی: ساختار اروپایی با طعم کارائیبی

کوراسائو به دلیل:

- دفاع منظم و دیسیپلین‌شده،

- مالکیت سازنده،

- بال‌های سریع و تکنیکی؛ میراث آکادمی‌های هلندی،

- توانایی حفظ ریتم به‌جای افتادن به هرج و مرج،

در منطقه متمایز است. آدواکت فلسفه‌ای ساده اما مؤثر بنا نهاد:

- نقش‌های واضح،

- حداقل‌سازی ریسک،

- ساختار فشرده،

- انتقالات سریع،

- تکیه بر مهارت‌های فردی.

این تیم به معنای واقعی کلمه فوتبال «کامل» نیست، اما تیمی بالغ و مطمئن است که قابل مقایسه با یک تیم میان‌رده قوی اروپایی است.

آیا فوتبال در کوراسائو وجود دارد؟

یک سیستم فوتبال محلی وجود دارد، اما هیچ شباهتی به سیستم‌های معمولی کشورهای شرکت‌کننده در جام جهانی ندارد.

لیگ نیمه‌حرفه‌ای

لیگ MCB که ۱۲ تیمی است:

- بیشتر بازیکنان فوتبال را با شغل‌های روزمره ترکیب می‌کنند،

- بودجه‌ها حداقلی هستند،

- زیرساخت‌ها محدود است،

- سطح بازی آماتور یا نیمه‌حرفه‌ای است.

این لیگ از نظر فرهنگی مهم است، اما تأثیر کمی بر تیم ملی دارد. تنها ۲ تا ۳ نفر از اعضای تیم از فوتبال محلی می‌آیند.

منبع اصلی: دیاسپورای هلندی

تقریباً همه بازیکنان کلیدی:

- در هلند به دنیا آمده‌اند،

- از آکادمی‌هایی مانند آژاکس، آیندهوون، فاینورد یا دیگر باشگاه‌های اردویسه عبور کرده‌اند،

- دارای ریشه‌های کوراسائویی هستند.

این فوتبال با کیفیت اروپایی از هویت کارائیبی نیرو می‌گیرد.

زیرساخت: یک استادیوم اصلی

استادیوم ارگیلیو هاتو، ورزشگاه میزبان تیم ملی است. این استادیوم کوچک است اما استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کند.

برنامه‌هایی برای فوتبال جوانان وجود دارد، اما به دلیل جمعیت کم و نبود آکادمی‌های قوی، پیشرفت کند است. تقریباً هر نوجوان بااستعداد به هلند می‌رود که در نهایت به تقویت تیم ملی کمک می‌کند اما فوتبال محلی را راکد می‌گذارد.

چرا موفقیت کوراسائو منحصر به فرد است؟

این داستانی از یک کشور کوچک که نسل ستاره‌ها را پرورش می‌دهد، نیست. بلکه داستان این است که چگونه به‌خوبی از دیاسپورای خود، ارتباطات اروپایی و تخصص دیک آدواکت استفاده کرد.

ترکیبی از عوامل:

- فرمت گسترش‌یافته جام جهانی ۲۰۲۶،

- میزبانانی که از مرحله انتخابی کنار گذاشته شدند،

- ورود بازیکنان متولد هلند،

- مربی برجسته،

- انضباط و ساختار که در این منطقه نادر است.

این عوامل کوراسائو را به یکی از غیرمعمول‌ترین و الهام‌بخش‌ترین شگفتی‌ها در دوره‌های اخیر انتخابی جهانی تبدیل کرده است.

انتهای پیام/