بازدید معاون وزیر ورزش از زمین چمن مصنوعی شادگان

سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع از زمین چمن مصنوعی روستای صلیحاویه شادگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، بازدید سید مناف هاشمی پیش ازظهر امروز چهارشنبه با حضور هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان  انجام شد در این بازدید آخرین وضعیت این زمین چمن مصنوعی که زیرسازی آن انجام شده، به منظور بررسی اعتبارات مورد نیاز، بازدید و ارزیابی شد. 

هاشمی پیش از این نیز با کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان نشستی صمیمانه برگزار کرد. 

همچنین در سفر یک روزه خود به خوزستان، از دیگر پروژه های ورزشی شادگان، مجموعه شهید قربانی اهواز و استادیوم غدیر بازدید خواهند داشت.

