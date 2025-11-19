هر آنچه باید درباره قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ بدانید
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه، ۵ دسامبر، در مرکز کندی واشنگتن دیسی برگزار خواهد شد. این رقابت که بزرگترین جام جهانی تاریخ با ۴۸ کشور شرکتکننده است، از تاریخ ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، علاوه بر قرعهکشی، اولین جایزه صلح فیفا نیز توسط جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اهدا خواهد شد.
نحوه قرارگیری تیمها
تیمهای شرکتکننده در این رقابتها بر اساس ردهبندی فیفا و محدودیتهای کنفدراسیونها به چهار گروه ۱۲ تیمی تقسیم خواهند شد. هر گروه شامل یک تیم از هر گروه خواهد بود.
گروه اول شامل کشورهای میزبان و نه کشور برتر در ردهبندی جهانی فیفا است. گروههای دوم، سوم و چهارم نیز شامل تیمهای با ردهبندی پایینتر خواهند بود. بهطور کلی، پیش بینی میشود که هر گروه بهطور متعادل تشکیل شود، اما شش تیم برنده پلیآف به احتمال زیاد در گروه چهارم قرار خواهند گرفت و تیمهای یوفا ممکن است ردهبندی بالاتری نسبت به تیمهای واجد شرایط خودکار داشته باشند.
تیمهای میزبان به ترتیب به موقعیتهای A1 - مکزیک، B1 - کانادا و D1 - ایالات متحده اختصاص خواهند یافت. همچنین، تیمهای یک کنفدراسیون (به جز یوفا) نمیتوانند در یک گروه قرار بگیرند و حداکثر دو تیم از یوفا میتوانند در یک گروه حضور داشته باشند.
در مجموع، ۱۲ گروه چهار تیمی تشکیل خواهد شد و فرآیند قرعهکشی بهزودی تأیید خواهد شد.
تیمهای واجد شرایط
تا تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، تیمهای زیر برای جام جهانی ۲۰۲۶ واجد شرایط شدهاند:
- میزبانها: کانادا، مکزیک، ایالات متحده
- آفریقا: الجزایر، کیپورد، مصر، غنا، ساحل عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس
- آسیا: استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، قطر، عربستان سعودی، کره جنوبی، ازبکستان
- اروپا: اتریش، بلژیک، کرواسی، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، پرتغال، اسکاتلند، اسپانیا، سوئیس
- اقیانوسیه: نیوزیلند
- آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه
- آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب: کیپورد، پاناما، هایتی
تیمهای شرکتکننده در پلیآف
پلیآفها برای کسب جایگاه در جام جهانی ۲۰۲۶ در مارس سال آینده برگزار خواهد شد. این پلیآفها شامل دو مسیر است: یکی برای یوفا (چهار جایگاه) و دیگری برای چهار کنفدراسیون دیگر (دو جایگاه).
پلیآف یوفا شامل ۱۶ تیم است که شامل ۱۲ نایب قهرمان گروه و چهار برنده گروه لیگ ملتهای یوفا میشود. همچنین، شش تیم در دو مسیر بینالمللی شرکت خواهند کرد.
عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو بهطور مستقیم به یکی از فینالها راه خواهند یافت. بولیوی، جامائیکا، نیو کلدونیا و سورینام به نیمهنهاییها خواهند رفت. قرعهکشی پلیآفها روز پنجشنبه، از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ انجام خواهد شد.
جدول پلیآف یوفا
| گروه ۱ | گروه ۲ | گروه ۳ | گروه ۴ |
| ایتالیا | لهستان | جمهوری ایرلند | رومانی |
| دانمارک | ولز | آلبانی | سوئد |
| ترکیه | جمهوری چک | بوسنی و هرزگوین | مقدونیه شمالی |
| اوکراین | اسلواکی | کوزوو | ایرلند شمالی |