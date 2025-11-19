هر آنچه باید درباره تورنمنت پلیآف جام جهانی 2026 بدانید
با گسترش جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم در سال ۲۰۲۶، فیفا فرآیند انتخابی خود را بازنگری کرده است. در این راستا، دو جایگاه نهایی از طریق یک تورنمنت پلیآف بینالمللی شش تیمی تعیین خواهد شد که در مکزیک برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، تورنمنت پلیآف فیفا به منظور آزمایش استادیومها پیش از برگزاری جام جهانی تابستان آینده، از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. این مسابقات کمتر از سه ماه قبل از آغاز جام جهانی که در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار میشود، انجام میگیرد.
۴۶ تیم در مجموع بهطور مستقیم از طریق مسیرهای قارهای خود به جام جهانی راه پیدا خواهند کرد و دو جایگاه باقیمانده به این تورنمنت پلیآف اختصاص دارد. تورنمنت پلیآف جام جهانی ۲۰۲۶، لحظهای حساس و پر از فرصت برای تیمهایی است که به دنبال کسب جایگاههای باقیمانده هستند.
نحوه عملکرد تورنمنت پلیآف جام جهانی ۲۰۲۶
این تورنمنت شامل یک تیم از هر کنفدراسیون (به جز یوفا) و یک تیم اضافی از کنفدراسیون میزبان (کونکاکاف) خواهد بود، زیرا جام جهانی ۲۰۲۶ بهطور مشترک توسط کانادا، مکزیک و ایالات متحده برگزار میشود و در مجموع شش تیم در این رقابتها شرکت خواهند کرد.
بنابراین، کونکاکاف دو جایگاه در این تورنمنت پلیآف خواهد داشت، در حالی که کنفدراسیونهای AFC، CAF، CONMEBOL و OFC هر کدام یک جایگاه خواهند داشت.
بر اساس عملکرد تیمها در انتخابیهای کنفدراسیونی و سپس در ردهبندی جهانی مردان، شش تیم به دو گروه «سید بندی شده» و «سید بندی نشده» تقسیم خواهند شد. دو تیم با ردهبندی بالاتر به عنوان تیمهای رده بندی انتخاب خواهند شد و چهار تیم سید بندی نشده در دو نیمهنهایی یکمرحلهای رقابت خواهند کرد.
دو فینال برگزار خواهد شد که در آن برندگان دو نیمهنهایی بین تیمهای سید بندی نشده با دو تیم سید بندی شده روبهرو خواهند شد و برندگان نهایی، دو جایگاه را برای جام جهانی ۲۰۲۶ کسب خواهند کرد.
تیمهای واجد شرایط برای تورنمنت پلیآف جام جهانی ۲۰۲۶
| کنفدراسیون | جایگاه | تیم | صعود به پلیآف در تاریخ |
| OFC (اقیانوسیه) | نایب قهرمان مرحله سوم | نیو کلدونیا | ۲۴ مارس ۲۰۲۵ |
| CONMEBOL (آمریکای جنوبی) | هفتم | بولیوی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| CAF (آفریقا) | برنده مرحله دوم (پلیآف) | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ |
| AFC (آسیا) | برنده مرحله پنجم (پلیآف) | عراق | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ |
| CONCACAF (آمریکای شمالی و مرکزی به همراه کارائیب) | نایب قهرمان گروه مرحله سوم (رتبه اول) | جامائیکا | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ |
| | نایب قهرمان گروه مرحله سوم (رتبه دوم) | سورینام | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ |
جدول
پلیآفها شامل شش تیم به دو جدول سه تیمی تقسیم خواهند شد که هر جدول شامل یک تیم از سید بندی خواهد بود. هر برنده جدول به جام جهانی صعود خواهد کرد.
- نیمهنهایی ۱: تیم سیدبندی نشده A در مقابل تیم سید بندی نشده B
- نیمهنهایی ۲: تیم سید بندی نشده C در مقابل تیم سید بندی نشده D
- فینال ۱: برنده نیمهنهایی ۱ در مقابل تیم سید بندی شده ۱
- فینال ۲: برنده نیمهنهایی ۲ در مقابل تیم سید بندی شده ۲
قوانین مسابقه
تمام مسابقات بهصورت یکمرحلهای برگزار خواهد شد. اگر در پایان زمان قانونی امتیازات برابر باشد، ۳۰ دقیقه وقت اضافه برگزار خواهد شد که در آن هر تیم مجاز به انجام یک تعویض ششم خواهد بود. در صورت تساوی، ضربات پنالتی برنده را مشخص خواهد کرد.
علاوه بر این، در ورود به مسابقات مقدماتی یا تورنمنت پلیآف، تیمهای شرکتکننده ملزم به استفاده از یک تیم ملی بزرگسالان هستند و سایر مقرراتی که در جلسه شورای فیفا در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ تصویب شده است، نیز باید رعایت شود.