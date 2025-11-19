شوکوروف: ایران و کل آسیا ما را فراموش نمیکنند!
هافبک تیم ملی ازبکستان در مورد پیروزی کشورش برابر تیم ملی ایران صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، اوتابک شوکوروف، هافبک باتجربه تیم ملی ازبکستان، پس از پیروزی برابر ایران در فینال تورنمنت العین، صحبتهایی انجام داد که بازتاب زیادی در رسانههای ازبکستان داشت.
شوکوروف با اشاره به انتقادهایی که پیشتر از تیمش شده بود، گفت: «وقتی نتوانستیم ایران ۱۰ نفره را شکست دهیم، خیلیها حرف زدند. اما فوتبال همین است؛ امروز ما با ۱۰ نفر ایران را شکست دادیم. این تیم ازبکستان تیمی است که هم ایران و هم کل آسیا آن را به خاطر خواهند سپرد. تلاش میکنیم در جام جهانی نتایج مهمی بگیریم و تاریخسازی کنیم.»
او درباره تیمهایی که دوست دارد در جام جهانی با آنها همگروه شود، توضیح داد: «نمیتوانم یک تیم مشخص بگویم. برزیل، اسپانیا، پرتغال یا آرژانتین… هرکدامشان یک آزمون بزرگ برای ما خواهند بود. حالا که به جام جهانی رسیدهایم، بازی با تیمهای بزرگ میتواند قدمی جدید برای نوشتن تاریخ باشد.»
شوکوروف درباره تأثیر حضور فابیو کاناوارو در تیم ملی ازبکستان گفت: «در مورد آمادگی بدنی باید گفت چنین چیزی در تیم ملی طی یک هفته تغییر نمیکند. هر بازیکن باید خودش حرفهای رفتار کند. اما آمدن مربیای مثل کاناوارو برای ما یک امتیاز بزرگ است. تازه در شروع راه همکاری با او هستیم و هنوز چیزهای زیادی برای یادگرفتن داریم.»
این هافبک در ادامه به سبک کاری کاناوارو اشاره کرد و گفت: «سرمربی وقتی با بازیکنان زیاد صحبت میکند، خیلی ارزش دارد. چیزی که از کاناوارو میبینم، قبلاً در کار با آندرهآ پیرلو هم تجربه کرده بودم. همه اینها برای این است که تیم قویتر شود و نتایج بهتری کسب کند.»
شوکوروف همچنین پیامی برای تیم زیر ۱۷ سال ازبکستان داشت که از جام جهانی حذف شدهاند: «در مسیر رسیدن به ورزشگاه بازی ایران، بازی این بچهها را در اتوبوس دیدیم. چیزی برای گفتن جز تشویق ندارم؛ آنها کاملاً شایسته بازی کردند. جام جهانی هم یک تورنمنت معمولی است؛ مهم این است که حالا خودشان را نبازند. این بچهها را در مسکو هم دیده بودم؛ آینده روشنی دارند و امیدوارم در تیم ملی بزرگسالان و تیمهای بزرگ اروپایی بازی کنند. هرچه دیگران بگویند مهم نیست؛ آنها قهرمان واقعی هستند.»