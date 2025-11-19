صعود 95 پله ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی های کشورهای اسلامی

به گزارش ایلنا، رتبه بندی برترین های پینگ پنگ دنیا در هفته چهل و هفتم سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد و در بخش بانوان، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان ایران پس از کسب دو مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با ۹۵ پله صعود، ضمن رسیدن به جایگاه ۱۳۳ دنیا ، نفر اول پینگ پنگ بازان بانوی ایران در رتبه بندی جهانی شد.

شیما صفایی با ۱۴ پله صعود مکان ۱۶۶ را به خود اختصاص داد ، الینا رحیمی با دو پله تنزل به مکان ۲۶۰ دنیا رسید و مهشید اشتری با دو پله ارتقا جایگاه ۳۲۳ دنیا را به خود اختصاص داد.

ستایش ایلوخانی دیگر ملی پوش ایرانی حاضر در بازی های کشورهای اسلامی با یک پله صعود به مکان ۳۵۶ دنیا صعود کرد.

در بخش مردان نیز امیرحسین هدایی پس از حضور در بازی های کشورهای اسلامی با ۹ پله ارتقا به رتبه زیر ۲۰۰ صعود کرد و مکان ۱۹۹ دنیا را به خود اختصاص داد.

انتهای پیام/