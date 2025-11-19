رقابت های کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی
ساروی و هدایتی به فینال راه یافتند
مسابقات 2 وزن پایانی رقابت های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز (چهارشنبه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:
در وزن 97 کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه 7 بر 1 رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار فینال به مصاف مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان می رود.
در وزن 130 کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره ای و در دو گروه 3 نفره برگزار می شود و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه 3 بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.