تماس تلفنی رییس فدراسیون با سرمربی تیم ملی فوتبال
لحظاتی پس از بازی ایران برابر ازبکستان، رییس فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی فوتبال تماس گرفت.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدار ایران برابر ازبکستان، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در تماس تلفنی با امیر قلعهنویی، ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم ملی در تورنمنت العین، به او، اعضای کادر و بازیکنان تیم ملی خسته نباشید گفت.
در این تماس تلفنی، تاج از عملکرد تیم ملی در جریان ٩٠ دقیقه برابر ازبکستان تمجید و در پایان فیفا دی آبان، برای قلعهنویی و تیم ملی در اردوی آتی آرزوی موفقیت کرد.