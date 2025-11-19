خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی رییس فدراسیون با سرمربی تیم ملی فوتبال

تماس تلفنی رییس فدراسیون با سرمربی تیم ملی فوتبال
کد خبر : 1716303
لینک کوتاه کپی شد.

لحظاتی پس از بازی ایران برابر ازبکستان، رییس فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی فوتبال تماس گرفت.

به گزارش ایلنا،  در پایان دیدار ایران برابر ازبکستان، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در تماس تلفنی با امیر قلعه‌نویی، ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم ملی در تورنمنت العین، به او، اعضای کادر و بازیکنان تیم ملی خسته نباشید گفت.

در این تماس تلفنی، تاج از عملکرد تیم ملی در جریان ٩٠ دقیقه برابر ازبکستان تمجید و در پایان فیفا دی آبان، برای قلعه‌نویی و تیم ملی در اردوی آتی آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب