اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در مورد نقل و انتقالات
کد خبر : 1716301
کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس هنوز فهرست نقل و انتقالاتی تهیه نکرده و باشگاه پرسپولیس اخبار نقل و انتقالاتی اخیر را قویا رد می‌کند.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که چند هفته‌ای تا نیم فصل باقی مانده، طی روزهای اخیر شاهد مطرح شدن اسامی بازیکنان داخلی و خارجی برای انتقال به پرسپولیس بوده‌ایم.

این درحالی است که اوسمار ویرا هنوز لیستی به باشگاه ارایه نداده و به نظر می‌رسد با توجه به بازی‌های حساس باقی مانده در لیگ و جام حذفی، این خبرها بیشتر برای برهم زدن آرامش و مجموعه بازیکنان و مجموعه تیم و باشگاه است.

از این رو باشگاه پرسپولیس با رد تمام شایعات نقل و انتقالاتی مطرح شده روزهای اخیر و تاکید بر این که هنوز فعالیت خود را برای پنجره زمستانی آغاز نکرده، اعلام می‌دارد؛ هرگونه فعالیت نقل و انتقالاتی از طریق رسانه رسمی باشگاه اعلام خواهد شد.

