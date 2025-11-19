به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به موعد قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است روز ۵ دسامبر (۱۵ آذر) برگزار شود، ۴۲ تیم صعودکرده و همچنین تیم‌هایی که در مرحله پلی‌آف حضور دارند، وضعیت خود را در رنکینگ جهانی فیفا دنبال می‌کنند. این رنکینگ، مبنای اصلی فیفا برای تقسیم تیم‌ها به چهار گلدان ۱۲ تیمی در قرعه‌کشی نهایی خواهد بود.

پیش از این، فیفا اعلام کرده که رنکینگ جهانی که در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان) منتشر می‌شود، برای تعیین سیدبندی بازی‌های پلی‌آف بین قاره‌ای و پلی‌آف اروپا ملاک قرار خواهد گرفت.

بر اساس اطلاعات موجود، به احتمال زیاد فیفا رنکینگ جدیدی را بین تاریخ ۱۹ نوامبر و ۵ دسامبر (روز قرعه‌کشی) منتشر نخواهد کرد؛ بنابراین، رده‌بندی ۱۹ نوامبر، تعیین‌کننده سیدبندی جام جهانی خواهد بود.

نحوه تعیین گلدان‌ها توسط فیفا

بر اساس ساختار قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌ها در چهار گلدان ۱۲ تیمی جای خواهند گرفت که این تقسیم‌بندی عمدتاً بر اساس جایگاه تیم‌ها در رنکینگ جهانی فیفا انجام می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و با فرض اینکه تیم‌های صعودکننده از طریق مرحله پلی‌آف، در گلدان ۴ قرار خواهند گرفت، تقسیم‌بندی تیم‌های صعودکرده (بر اساس رنکینگ‌های موجود پیش از ۱۹ نوامبر) به شرح زیر است:

تیم‌های احتمالی در گلدان‌های چهارگانه

گلدان | تعداد تیم | تیم‌های پیش‌بینی شده

گلدان ۱ | ۱۲ | آمریکا (میزبان)، کانادا (میزبان)، مکزیک (میزبان)، اسپانیا، آرژانتین، انگلیس، فرانسه، پرتغال، هلند، برزیل، بلژیک، آلمان

گلدان ۲ | ۱۲ | کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، سنگال، ژاپن، ایران، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش، استرالیا

گلدان ۳ | ۱۲ | نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، ساحل عاج، تونس، قطر، ازبکستان، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی

گلدان ۴ | ۱۲ | (سهمیه‌های پلی‌آف): ایتالیا، ترکیه، اوکراین، لهستان (با فرض صعود از پلی‌آف اروپا)، اردن، کیپ‌ورد، غنا، کوراسائو، نیوزیلند، هائیتی

| | | (صعود از پلی‌آف بین قاره‌ای): جمهوری کنگو، جامائیکا

توجه: در پیش‌بینی فوق، فرض بر این است که تیم‌هایی نظیر ایتالیا، اوکراین و ترکیه از پلی‌آف اروپا صعود خواهند کرد و تیم‌های پلی‌آف بین قاره‌ای نیز جای خود را در گلدان ۴ خواهند گرفت. با این حال، باید منتظر ماند تا مشخص شود که فیفا آیا تیم‌های صعودکننده از پلی‌آف را بر اساس رنکینگ واقعی آن‌ها سیدبندی می‌کند یا به طور پیش‌فرض در گلدان ۴ قرار می‌دهد.

انتهای پیام/