به گزارش ایلنا، پس از آنکه ایران در ضربات پنالتی نتیجه را واگذار کرد و بازیکنانی چون محمدمهدی محبی و میلاد محمدی ضربات خود را از دست دادند، سرمربی تیم ملی متوجه شد انتخاب پنالتی‌زن‌ها برخلاف روال معمول، توسط مهدی طارمی انجام شده است؛ تصمیمی که باعث شگفتی و البته انتقاد شد.

قلعه‌نویی پس از پایان مسابقه ابتدا سراغ میلاد محمدی رفت و درباره دلیل انتخاب او به‌عنوان پنالتی‌زن پرسید. پاسخ میلاد مشخص کرد که طارمی لیست پنالتی‌زن‌ها را چیده بود. پس از این موضوع، قلعه‌نویی با صراحت به کاپیتان تیم ملی تذکر داد که تعیین پنالتی‌زن‌ها وظیفه سرمربی است و چنین تصمیماتی نباید بدون هماهنگی گرفته شود.

در ادامه و با ورود تیم به رختکن، این موضوع دوباره مطرح شد و سرمربی تیم ملی با لحنی تند نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد. طارمی نیز با درک شرایط و در حضور بازیکنان تیم، از قلعه‌نویی رسمی عذرخواهی کرد تا ماجرا در همان رختکن خاتمه یابد.

با وجود این حاشیه، قلعه‌نویی در مصاحبه‌هایش تأکید کرد تیم ملی فوتبال ایران در جریان بازی نمایش خوبی داشته و فرصت‌های خطرناکی به ازبکستان نداده است. این اتفاق حالا به‌عنوان یک درس مهم مدیریتی و فنی برای تیم ملی در مسیر آماده‌سازی تا جام جهانی مطرح شده است.

انتهای پیام/