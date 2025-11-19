خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عذرخواهی کاپیتان بابت چینش پنالتی‌زن‌ها

جدل طارمی و امیر قلعه‌نویی به رختکن کشیده شد

جدل طارمی و امیر قلعه‌نویی به رختکن کشیده شد
کد خبر : 1716277
لینک کوتاه کپی شد.

پس از شکست تیم ملی ایران برابر ازبکستان در فینال تورنمنت العین، ماجرایی در رختکن رخ داد که بازتاب زیادی پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، پس از آنکه ایران در ضربات پنالتی نتیجه را واگذار کرد و بازیکنانی چون محمدمهدی محبی و میلاد محمدی ضربات خود را از دست دادند، سرمربی تیم ملی متوجه شد انتخاب پنالتی‌زن‌ها برخلاف روال معمول، توسط مهدی طارمی انجام شده است؛ تصمیمی که باعث شگفتی و البته انتقاد شد.

قلعه‌نویی پس از پایان مسابقه ابتدا سراغ میلاد محمدی رفت و درباره دلیل انتخاب او به‌عنوان پنالتی‌زن پرسید. پاسخ میلاد مشخص کرد که طارمی لیست پنالتی‌زن‌ها را چیده بود. پس از این موضوع، قلعه‌نویی با صراحت به کاپیتان تیم ملی تذکر داد که تعیین پنالتی‌زن‌ها وظیفه سرمربی است و چنین تصمیماتی نباید بدون هماهنگی گرفته شود.

در ادامه و با ورود تیم به رختکن، این موضوع دوباره مطرح شد و سرمربی تیم ملی با لحنی تند نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد. طارمی نیز با درک شرایط و در حضور بازیکنان تیم، از قلعه‌نویی رسمی عذرخواهی کرد تا ماجرا در همان رختکن خاتمه یابد.

با وجود این حاشیه، قلعه‌نویی در مصاحبه‌هایش تأکید کرد تیم ملی فوتبال ایران در جریان بازی نمایش خوبی داشته و فرصت‌های خطرناکی به ازبکستان نداده است. این اتفاق حالا به‌عنوان یک درس مهم مدیریتی و فنی برای تیم ملی در مسیر آماده‌سازی تا جام جهانی مطرح شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب