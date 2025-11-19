تکمیل شدن سهمیههای اروپا و کونکاکاف
۴۲ تیم راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند
با پایان یافتن مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا و منطقه کونکاکاف (آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب) در روز سهشنبه ۱۸ نوامبر، تکلیف ۴۲ تیم از ۴۸ سهمیه نهایی حضور در این رقابتها مشخص شد.
به گزارش ایلنا، با صعود ۳ کشور باقیمانده از منطقه کونکاکاف در روزهای پایانی ماه نوامبر، فهرست نهایی تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ به ۴۲ تیم افزایش یافت.
این تورنمنت برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم در کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد و تنها ۶ جایگاه دیگر برای تکمیل سهمیهها باقی مانده است.
از منطقه اروپا، بلژیک و اسکاتلند آخرین تیمهایی بودند که با صدرنشینی در گروههای مقدماتی خود، صعود مستقیم به جام جهانی را تضمین کردند. اسکاتلند سهمیه خود را با نمایشی دراماتیک در روز ۱۸ نوامبر قطعی کرد.
در منطقه کونکاکاف، تیمهای کوراسائو، هائیتی و پاناما موفق شدند سهمیههای مستقیم این منطقه را کسب کنند. این اولین صعود کوراسائو به جام جهانی است، در حالی که هائیتی پس از جام جهانی ۱۹۷۴، مجدداً به این تورنمنت باز میگردد. کونکاکاف با احتساب سه میزبان (کانادا، مکزیک و آمریکا) حداقل ۶ نماینده در این رقابتها خواهد داشت.
فهرست کامل ۴۲ تیم راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶
| منطقه | تعداد سهمیه مستقیم | تیمهای صعود کرده |
| میزبانها | ۳ | کانادا، مکزیک، آمریکا |
| اروپا | ۱۲ (از ۱۶) | اتریش، بلژیک، کرواسی، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، پرتغال، اسکاتلند، اسپانیا، سوئیس |
| آفریقا | ۹ | الجزایر، کیپورد، مصر، غنا، ساحل عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس |
| آسیا | ۸ | استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، قطر، عربستان سعودی، کرهجنوبی، ازبکستان |
| آمریکای جنوبی | ۶ | آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه |
| کونکاکاف | ۳ (از ۶) | کوراسائو، هائیتی، پاناما |
| اقیانوسیه | ۱ | نیوزیلند |
تخصیص ۶ سهمیه باقیمانده
فیفا ۴۸ سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶ را به شرح زیر توزیع کرده است:
* آسیا (AFC): ۸ تیم به صورت مستقیم صعود کردهاند. یک سهمیه پلیآف بین قارهای نیز برای این منطقه در نظر گرفته شده که عراق موفق شد با شکست امارات در مجموع دو بازی رفت و برگشت، آن را به دست آورد.
* آفریقا (CAF): ۹ تیم به عنوان سرگروه به جام جهانی صعود کردند. کنگو نیز از پلیآف داخلی آفریقا بالا آمد و سهمیه پلیآف بین قارهای را کسب کرد.
* کونکاکاف: سه سهمیه مستقیم از طریق دور سوم مقدماتی مشخص شد. دو تیم برتر دوم گروهها، یعنی جامائیکا و سورینام، راهی پلیآف بین قارهای شدند.
* آمریکای جنوبی (CONMEBOL): شش تیم به صورت مستقیم صعود کردند و بولیوی نیز سهمیه پلیآف بین قارهای این منطقه را از آن خود کرد.
* اقیانوسیه (OFC): نیوزیلند تنها سهمیه مستقیم را کسب کرد و کالدونیای جدید نیز به پلیآف بین قارهای راه یافت.
پلیآف بین قارهای (Intercontinental Playoff)
این مرحله که در مارس ۲۰۲۶ در مکزیک برگزار میشود، سرنوشت دو سهمیه نهایی جام جهانی را مشخص خواهد کرد. شش تیم شرکتکننده در این مینیتورنمنت عبارتند از:
* بولیوی، کنگو، عراق، جامائیکا، کالدونیای جدید و سورینام.
پلیآف اروپا (UEFA Playoff)
۱۶ تیم اروپایی باقیمانده شامل تیمهای دوم گروهها و چهار تیم برتر لیگ ملتهای اروپا (که سهمیه مستقیم کسب نکردهاند)، در مارس ۲۰۲۶ در یک مینیتورنمنت مجزا برای کسب ۴ سهمیه نهایی اروپا با یکدیگر رقابت خواهند کرد.