المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن
صعودِ بدون باخت تیم ملی «الف» والیبال ساحلی از مرحله مقدماتی
تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با برتری برابر ایتالیا، دیدارهای خود در مرحله مقدماتی بازی های المپیک ناشنوایان را بدون باخت تمام کرد و با ۴ برد متوالی راهی دور دوم مسابقات شد.
به گزارش ایلنا، در چهارمین روز بازی های المپیک ناشنوایان در توکیو، رقابت های والیبال ساحلی هم با برگزاری دیدارهای روز چهارم پیگیری شد که طی آن تیم ملی «الف» ایران موفق به صعود از مرحله مقدماتی شد.
درچارچوب این روز از رقابت ها، امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با ترکیب حسامالدین خیراندیش و مسعود رستگار برابر ایتالیا قرار گرفت و در دو گیم متوالی با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۹ موفق به شکست این تیم شد.