خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن

صعودِ بدون باخت تیم ملی «الف» والیبال ساحلی از مرحله مقدماتی

صعودِ بدون باخت تیم ملی «الف» والیبال ساحلی از مرحله مقدماتی
کد خبر : 1716189
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با برتری برابر ایتالیا، دیدارهای خود در مرحله مقدماتی بازی های المپیک ناشنوایان را بدون باخت تمام کرد و با ۴ برد متوالی راهی دور دوم مسابقات شد.

به گزارش ایلنا، در چهارمین روز بازی های المپیک ناشنوایان در توکیو، رقابت های والیبال ساحلی هم با برگزاری دیدارهای روز چهارم پیگیری شد که طی آن تیم ملی «الف» ایران موفق به صعود از مرحله مقدماتی شد.

درچارچوب این روز از رقابت ها، امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با ترکیب حسام‌الدین خیراندیش و مسعود رستگار برابر ایتالیا قرار گرفت و در دو گیم متوالی با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۹ موفق به شکست این تیم شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب